Luciana Gimenez revela desespero após decisão do filho, Lucas: "Eu urrava"

Luciana Gimenez revela desespero após filho decidir deixar o Brasil; artista disse que viveu momento de sofrimento intenso

A apresentadora Luciana Gimenez se pronunciou com coragem sobre um dos momentos mais difíceis de sua trajetória: o momento em que o filho mais velho decidiu deixar o Brasil e se mudar para o exterior.

Há cinco anos, Lucas Jagger decidiu se mudar para Nova York. Ele segue morando por lá, onde estuda e leva uma vida discreta e longe dos holofotes. A artista disse que esse processo foi desafiador.

"Acredito muito nesse modelo de que tem que se virar sozinho e tal. Quando ele foi, achei que ia ficar bem, mas teve um dia que eu gritava tanto. Foi um dia só. Entrei no meu quarto, eu uivava de desespero. De saudade. Faz falta no dia a dia", contou ela ao podcast Desculpa Qualquer Coisa, do UOL.

Segundo ela, o tempo curou as feridas e ela foi se acostumado. "Tudo na vida a gente se acostuma. Eu estava um tempo sem ver ele, uns dois meses, mas a gente se fala direto. Acho que não chorei tanto porque eu tinha o Lorenzo, mas quando esse for, não fico nem aqui pra contar história. Vou atrás deles".

Embora seja filho de um dos maiores astros da música mundial, o rockstar Mick Jagger, ela contou que o herdeiro leva uma vida tranquila. "O Lucas na maioria das vezes não usa o nome do pai. Tem uma história engraçada, a gente estava tentando pegar uma reserva num restaurante superdifícil em Londres e não dava, tudo lotado. Falei: 'Lucas, a gente tá em Londres, será que você não pode ligar e falar?'. É muito difícil. Ele não surfa. Eu também nunca surfei, nem no pai dos meus filhos, nem na minha mãe".

Lucas Jagger está com 24 anos. Ele é o filho mais velho da apresentadora, que também é mãe de Lorenzo, fruto de seu longo casamento com o empresário Marcelo de Carvalho.

É demissexual

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu ao contar uma curiosidade de sua vida íntima. Em entrevista no videocast Desculpa Alguma Coisa, ela contou que é demissexual e explicou como chegou a essa conclusão.

“Eu tenho dificuldade com sexo casual. Tenho nada contra, mas tenho dificuldade. Uma vez alguém foi no programa e falou que era demissexual. Falei: ‘Sou eu’. Tenho que ter algum tipo de conexão na minha cabeça. Não é que vou casar com a pessoa amanhã, mas tem que ter algo”, disse ela.

Então, ela contou que gosta de conhecer a pessoa antes de ter alguma intimidade. “Eu amo as pessoas que gosto, abraço, beijo, mas, quando não conheço, esse espaço aqui, não dá. Eu sofro por amor, sou daquelas que sofro, com vontade”, declarou.