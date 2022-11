Priscila Fantin surge ruivíssima em novas fotos e recebe elogios

Fãs ficam encantados com o novo visual de Priscila Fantin, que está ruiva: 'Ariel'

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 20h01

A atriz Priscila Fantin encantou os fãs ao mostrar novas fotos com o visual renovado. A estrela surgiu com o cabelo ruivo em fotos feitas em um salão de beleza e arrancou elogios dos fãs.

Nas imagens, ela exibiu o seu cabelão ruivo e caprichou no 'carão'. “A semana começou com tudo e eu estou prontíssima!”, disse ela na legenda. O marido dela, Bruno Lopes, comentou: “Minha Ariel”.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da artista. “Linda”, disse um seguidor. “Maravilhosa”, afirmou outro. “Cabelo tá sucesso”, declarou mais um.

Priscila Fantin faz cirurgia

A atriz Priscila Fantin explicou qual foi a cirurgia que fez há pouco tempo. Há poucos dias, ela chamou a atenção dos fãs ao mostrar fotos no hospital e, agora, tranquilizou os seguidores sobre o que aconteceu. A estrela contou que fez uma cirurgia plástica para retirar o tecido mamário e colocar uma prótese de silicone e também aproveitou para fazer uma lipo a laser.

Fantin contou que decidiu fazer a cirurgia nos seios por causa dos efeitos do ciclo menstrual em seu corpo. Ela revelou que sempre sofreu muito com os sintomas neste período do mês e ficava incomodada com as limitações por causa das dores. Assim, ela decidiu fazer o procedimento para retirar o tecido mamário e substituir por uma prótese, pensando em seu bem-estar.