Preta Gil ostenta beleza em sessão de fotos na piscina de mansão: ‘Mais linda’

Preta Gil arrasa ao posar em seus melhores ângulos durante ensaio à beira da piscina em sua mansão no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 3, Preta Gil aproveitou a tarde ensolarada para fotografar um ensaio especial em sua mansão luxuosa no Rio de Janeiro. A cantora, que está curtindo uma breve temporada na Cidade Maravilhosa antes de continuar seu tratamento contra um câncer em São Paulo, brilhou ao posar à beira da piscina.

Quem compartilhou o registro foi um dos melhores amigos da cantora, Gominho, que filmou os bastidores do ensaio e dividiu com seus seguidores em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, Preta exala beleza e autoconfiança ao posar em seus melhores ângulos com um biquíni colorido, uma saída de praia estampada e óculos de sol.

“Coisa mais linda minha Preta Gil”, Gominho se derreteu pela amiga: “Todo dia ao lado dela é um Frenesi!”, ele legendou a publicação, que ganhou muitos elogios nos comentários: “Plena, linda e amada”, exaltou um admirador da cantora. “Linda demais, grande mulher”, disse outro seguidor. “Tá maravilhosa”, exaltou um terceiro.

Em alguns momentos do ensaio, a cantora deixou sua bolsa de ileostomia à mostra com muito orgulho. Vale lembrar que no último fim de semana, Preta surpreendeu os seguidores ao posar só de lingerie para falar pela primeira vez sobre a sua experiência com o recurso em seu tratamento contra um câncer de intestino.

"Sim, eu uso bolsa de ileostomia e não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida e me deu a possibilidade de me restabelecer de uma cirurgia que retirou o tumor que eu tinha. Sei que não é fácil, mas acreditem, sou grata!”, escreveu Preta, que passou por uma cirurgia para a retirada do tumor e colocou a bolsa no mês de agosto deste ano.

Quais são os próximos passos do tratamento de Preta Gil?

Vale lembrar que a artista segue na batalha contra a doença, que foi diagnosticada em janeiro deste ano. Assim que recebeu alta do hospital, Preta Gil conversou com o jornalista Léo Dias para revelar os próximos passos de seu tratamento. Ela contou que precisará fazer uma nova cirurgia nos próximos meses e ainda fará a quimioterapia oral.

"Agora tem mais uma etapa. Tem mais uma cirurgia para reconstruir o intestino e colocar a ileostomia para dentro. Eu tenho uma bolsinha de ileostomia, que é quando faz a pinça, tirando o intestino delgado para fora com a bolsinha”, disse a cantora, que está feliz de ter vencido todas as etapas em sua luta contra a doença.