Poliana Rocha toma banho de ducha e exibe corpão definido: "Lindíssima"

Em dia quente, Poliana Rocha toma banho de chuva e exibe corpão definido em novos cliques em suas redes sociais; confira!

A influenciadora digital Poliana Rocha aproveitou um dia quente em Goiás para curtir um refresco na ducha. Neste sábado, 30, a esposa do cantor Leonardo atualizou suas redes sociais com novos cliques encantadores de biquíni.

Em seu perfil oficial do Instagram, a loira posou em um lindo biquíni preto e exibiu seu abdômen trincado para seus seguidores. Poliana posou debaixo da água na ducha de seu quintal, deixando seus seguidores de queixo caído com os cliques.

"Sei apreciar esse momento", escreveu a mãe de Zé Felipe na legenda da publicação, com diversos emojis de flores. Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para os cliques. "Lindíssima", enalteceu um internauta. "O tanto que o Leonardo passa bem", disse outro. "Linda demais por dentro e por fora", disparou mais um.

Confira a publicação:

Poliana Rocha surpreende ao revelar problema com suas mãos

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, revelou uma questão de sua intimidade. Em sua rede social, a mãe de Zé Felipe compartilhou com os internautas um problema que sofre com suas mãos.

Ao ser questionada sobre ter hiperidrose, a sogra de Virginia Fonseca abriu o jogo sobre sofrer com o suor excessivo na região das mãos e não gostar nem pouco disso. Apesar de ficar bastante incomodada, ela revelou que não tem coragem de fazer a cirurgia.

"Tenho e acho horrível! Mas tenho medo de fazer cirurgia", contou a loira ao responder à pergunta enviada na caixinha de perguntas que abriu em seus stories na rede social. A cirurgia mencionada pela esposa do sertanejo é uma forma de tratar a hiperidrose.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora digital e empresária passou por um procedimento no rosto. Poliana Rocha colocou fios de sustentação na face para ficar com a aparência mais jovem.