Poliana Rocha celebra novo ciclo com mudança de visual: "Maravilhosa"

Poliana Rocha decide renovar seu visual e celebra seu novo ciclo com seus seguidores; confira o resultado!

Nesta terça-feira, 31, a influenciadora digital Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, compartilhou que está iniciando uma nova fase em sua vida. Através de seu perfil oficial do Instagram, a jornalista compartilhou uma mudança encantadora em seu visual para celebrar esse momento especial em sua vida.

A mãe do cantor Zé Felipe surgiu ainda mais loira, com mechas mais intensas, para seus seguidores nas redes sociais. Com o cabelo um pouco mais curto, ela apostou em fios ondulados para estilizar sua mudança no visual.

Na legenda da publicação, ela celebrou as mudanças em sua vida com seu público, sem dar muitos detalhes do que está por vir. "Já pré-iniciando meu novo ciclo, com cabelo novo, agora um pouco mais dourado", escreveu a famosa.

Seus admiradores não perderam tempo e seus comentários logo foram dominados por elogios. "Gatíssima", escreveu o influenciador Lucas Guedes. "Que linda", disse Hariany Almeida, namorada de seu enteado Matheus Vargas. "Aí que maravilhosa", disparou fã. Outro ainda notou a semelhança com sua nora, esposa de Zé Felipe: "A cara da Virgínia", disse.

Confira o resultado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha revela segredo para casamento feliz com Leonardo

Mais cedo nesta terça-feira, 31, Poliana Rochadecidiu revelar o seu segredo para manter um casamento feliz com o cantor Leonardo, com quem é casada há mais de 23 anos. Em suas redes sociais, através de uma caixinha de perguntas, a jornalista respondeu uma seguidora, que exaltou a sua união com o sertanejo e lhe pediu um conselho para quem está se casando.

Sempre muito sincera, Poliana abriu o coração e falou o que considera fundamental para fazer um relacionamento dar certo.“O segredo da felicidade no casamento é não perder a individualidade”, disse ela, destacando a importância de respeitar o espaço um do outro em uma relação de tantos anos, que teve como fruto o cantor Zé Felipe, e as netas Maria Flor e Maria Alice.

Na sequência, ela também explicou que considera importante tentar manter a chama acesa com pequenos gestos: “Nunca pare de dizer o quanto e o que você ama na pessoa com quem você vai se casar! Lembrar-se dos motivos de admiração por ele sustenta a relação e amor”, aconselhou.

Por fim, a jornalista foi questionada por outra admiradora se tinha o costume de mexer no celular do marido. Poliana respondeu provando que leva a individualidade muito sério em seu casamento: “Nunca! Toca do meu lado e eu nunca atendi! É participar dele, assim como o meu”, afirmou.