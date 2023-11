Poliana Rocha revela segredo para casamento feliz com Leonardo: ‘Individualidade’

Poliana Rocha defende a importância da individualidade no casamento e dá exemplo ao revelar se bisbilhota o celular do marido, Leonardo

Nesta terça-feira, 31, Poliana Rocha decidiu dividir o segredo para manter um casamento feliz ao lado de Leonardo. A jornalista contou que a coisa mais importante para uma união ser bem-sucedida é a individualidade. Ela ainda provou que coloca o conselho em prática ao revelar que não costuma bisbilhotar o celular do marido.

O assunto surgiu quando a loira abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial no Instagram. Uma de suas seguidoras aproveitou para exaltar o casamento de 23 anos de Poliana e Leonardo: “Que conselho você dá para quem está se casando? Amo acompanhar você", ela pediu uma dica para o relacionamento.

Conhecida por ser bastante sincera, Poliana abriu o coração e revelou o que considera fundamental para um casamento dar certo: “O segredo da felicidade no casamento é não perder a individualidade”, ela destacou a importância de respeitar o espaço um do outro em uma relação de tantos anos, que teve como fruto o cantor Zé Felipe, e as netas Maria Flor e Maria Alice.

Na sequência, a jornalista explicou que também considera importante tentar manter a chama acesa com pequenos gestos: “Nunca pare de dizer o quanto e o que você ama na pessoa com quem você vai se casar! Lembrar-se dos motivos de admiração por ele sustenta a relação e amor”, Poliana aconselhou sua seguidora.

Por fim, a jornalista foi questionada por outra admiradora se tinha o costume de mexer no celular do marido. Poliana respondeu provando que leva a individualidade muito sério em seu casamento: “Nunca! Toca do meu lado e eu nunca atendi! É participar dele, assim como o meu”, ela revelou os hábitos de sua relação.

Poliana Rocha revela seu segredo para ter casamento bem-sucedido com Leonardo - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha dá resposta sincera sobre bisbilhotar o celular de Leonardo - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que a loira já falou publicamente sobre as infidelidades do marido, Leonardo. Inclusive, recentemente a loira causou espanto ao se declarar uma "guerreira" por permanecer casada com o sertanejo, apesar das traições e da revelação de que ele teve dois filhos fora do casamento; relembre a declaração de Poliana Rocha.

Poliana Rocha revela como lida com críticas:

Além de destacar os segredos para ter um casamento feliz, Poliana Rocha também revelou como faz para lidar com as críticas que recebe na internet. Nos holofotes desde quando começou a relação com o sertanejo há mais de 20 anos, a mãe do cantor Zé Felipe comentou que prefere simplesmente ignorar os comentários maldosos.

Inclusive, recentemente, a loira deu uma resposta afiada ao ser questionada sobre a mulher que se diz filha de Leonardo: “Vigie somente aquilo que lhe diz respeito. Aquilo que não te compete, use o bom senso e respeite”, disse a mensagem compartilhada por ela, que pode ser interpretada como um recado para a suposta filha ou para seus seguidores.