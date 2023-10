Poliana Rocha dá opinião sincera sobre suposta filha de Leonardo: ‘Respeite’

Nova enteada? Poliana Rocha manda recado sincero ao ser questionada sobre mulher que se diz filha de Leonardo

Neste sábado, 28, Poliana Rocha decidiu se pronunciar a respeito da possível chegada de uma nova enteada à sua família. Através das redes sociais, a jornalista compartilhou uma mensagem enigmática para revelar o que pensa sobre Dyane Akacio, a mulher que busca realizar um teste de DNA para confirmar se é filha de Leonardo.

O assunto surgiu quando Poliana abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial no Instagram, até que foi questionada sobre a possível herdeira do cantor. Através do stories, a jornalista abriu seu coração de uma forma um tanto misteriosa e deixou uma reflexão para opinar sobre a recente polêmica envolvendo seu marido.

“Vigie somente aquilo que lhe diz respeito. Aquilo que não te compete, use o bom senso e respeite”, diz a mensagem compartilhada por Poliana, que pode ser interpretada como um recado para a jovem, que tenta comprovar a paternidade do cantor, ou para que seus seguidores não perguntem mais sobre os assunto particulares da família.

Poliana Rocha opina sobre suposta filha de Leonardo - Reprodução/Instagram

Para quem não acompanhou, Dyane Akacio, afirmou ser filha do artista e pediu um exame de DNA para comprovar a paternidade. Em suas redes sociais, ela contou que pretende apenas descobrir a verdade, e que não tem interesse na pensão do artista: “Meu intuito é unicamente saber a verdade. Respeitarei ele, inclusive se não quiser me conhecer”, disse.

Apesar das especulações, Leonardo tem seis filhos. O cantor é pai de Pedro Leonardo, da relação com Maria Aparecida; Monyque Isabella, da relação com Sandra Helena; Jéssica Beatriz, com Priscila Beatriz; Zé Felipe, com Poliana Rocha; Matheus Vargas, com Liz Vargas, e o caçula, João Guilherme, com Naira Avila.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

João Guilherme reage sobre supostos filhos de Leonardo:

Além dos seis filhos já reconhecidos de Leonardo, recentemente surgiram alegações de dois supostos herdeiros do cantor. Uma mulher que reside em Portugal afirmou ser filha do artista e pediu um exame de DNA para comprovar a paternidade. Enquanto isso, outra mulher de Goiânia alegou ter tido um filho com o sertanejo.

João Guilherme não deixou passar a oportunidade e expressou sua sincera opinião sobre esses possíveis novos membros da família. O ator celebrou a suposta chegada de mais uma irmã, mas brincou que a situação já estava ‘virando festa’; confira a opinião do filho mais novo de Leonardo.