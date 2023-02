Poliana Abritta surpreende com cabelo natural após corte: ''Juba solta''

Apresentadora Poliana Abritta chamou a atenção ao surgir com o cabelos cortados e sem produção

A apresentadora Poliana Abritta (47) surpreendeu ao compartilhar uma foto de sua intimidade. Neste domingo, 26, a jornalista mostrou como ficou seu cabelo após um novo corte.

Sem maquiagem e nenhuma produção, a famosa surgiu com os fios ao natural e brincou sobre eles estarem novamente do jeito que ela gosta.

"Aí você corta o cabelo e pá: - tô de volta! Juba solta, sorriso no rosto", disse Poliana Abritta ao fazer a selfie com as madeixas repicadas.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram o visual descolado da apresentadora do Fantástico. "Linda! Você é demais!", aprovaram os fãs. "Seu cabelo é divino", falaram outros.

Veja o novo cabelo de Poliana Abritta:

Poliana Abritta impressiona com tatuagem enorme na perna

A apresentadora Poliana Abritta caprichou na escolha do look para se jogar no carnaval. No último final de semana, ela mostrou fotos do modelito que escolheu para se divertir com o marido, Chico Walcacer, no Rio de Janeiro, antes de comandar mais uma edição do Fantástico, da Globo.

A estrela exibiu uma tatuagem enorme que tem na coxa com o desenho de uma caveira com chapéu e óculos. Na foto, ela apareceu com uma camiseta colorida, shorts jeans curtinho e tênis branco. Para completar o visual carnavalesco, ela apostou em um adorno de cabeça colorido.

Vale lembrar que uma das tatuagens mais famosas de Poliana Abritta é o desenho de uma orquídea que ela tem na perna. Esta tattoo costuma aparecer na panturrilha dela quando a artista usar vestidos ou looks com as pernas de fora na TV. Veja aqui.