Poderosa, Grazi Massafera faz carão e esbanja beleza em fotos: ''Que mulher''

Atriz Grazi Massafera, que vai gravar novas cenas em 'Travessia', surge deslumbrante e ganha elogios dos fãs e da atual de Cauã Reymond

A atriz Grazi Massafera (40), dona de uma beleza de dar inveja, encantou seus seguidores ao compartilhar registros de um job nas redes sociais!

Em sua conta oficial no Instagram, na terça-feira, 11, a artista publicou uma série de registros em que aparece usando um conjunto de calça e blazer branco com listras azuis em evento que contou com a presença de Isabella Santoni (27) e influenciadoras.

Nas imagens, a famosa ostentou sua beleza e o carão ao surgir fazendo poses para as lentes da câmera e recebeu uma chuva de elogios dos seguidores.

Na legenda, Grazi usou apenas emojis de brilho, girassol e coração branco. Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza da loira. "Lindaaaaaa!", elogiou Mariana Goldfarb (33), atual esposa de Cauã Reymond (42), ex de Grazi. "Que mulher", "A musa de Noronha", "Nossa Barbie brasileira", "Belíssima", "Mulher perfeita", "Lindeza", "Uma das mulheres mais lindas do país e do mundo, com certeza", "Musa", babaram.

Recentemente, Grazi chamou atenção ao surgir sem maquiagem após um passeio de bicicleta no Rio de Janeiro.

Confira as fotos de Grazi Massafera:

Grazi Massafera vai gravar novas cenas para a novela 'Travessia'

A atriz Grazi Massafera voltará a ser vista nas próximas cenas da novela Travessia, da Globo. De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, a estrela foi chamada para gravar novas cenas para a trama global como Débora, que é sua personagem que morreu logo no primeiro capítulo da história.

A previsão é que a atriz volte aos estúdios de gravação no final de abril para fazer uma cena importante para o final da novela Travessia, que terminará no início de maio. Vale lembrar que a personagem Débora é a mãe de Chiara (Jade Picon).

Na história da novela, Débora morreu após um acidente de carro na reta final da gestação. Guerra (Humberto Martins) ficou com a bebê da ex-noiva e mentiu sobre quem é a mãe da garota. Isso porque a menina não é filha dele. Chiara é filha biológica de Débora e Moretti (Rodrigo Lombardi). Agora, já adulta, Chiara quer descobrir quem é sua mãe e pode acabar descobrindo que é filha de outro homem.

