Paula Fernandes exibe corpo escultural ao surgir completamente nua: "Perfeita"

A cantora Paula Fernandes recordou uma foto completamente nua em suas redes sociais, e ganhou elogios dos seguidores

A cantora Paula Fernandes (38) elevou à temperatura das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 1, ao postar uma foto em que exibe seu corpo escultural. Ela aproveitou o dia TBT para recordar um clique em que aparece completamente nua em meio à natureza, ostentando suas curvas impecáveis.

Na publicação feita no feed do Instagram, a artista contou que o registro foi deito durante a gravação do clipe da música 'Traidor'. A canção relata uma história real, e segunda a famosa, é "cheia de sentimento e verdade".

"Hoje o tbt é diferente… Esse registro foi feito durante a gravação do clipe de 'Traidor', canção que compus relatando uma vivência minha; história real, cheia de sentimento e verdade…", escreveu a artista no começo da legenda.

Em seguida, Paula fez uma reflexão. "Mas vejam… o mundo está mudando e estamos NUS com a chegada da inteligência artificial. O debate precisa ser iniciado, pois não é combater, e sim, usar ao nosso favor, com sabedoria", comentou.

Por fim, a cantora, que também é compositora, confessou que está chocada ao descobrir que hoje em dia existe uma plataforma que pode ser usada para escrever músicas. "Sempre fui letrista reconhecida, que preza pelo conteúdo das mensagens e hoje experimentei a plataforma Chatgpt. Gente, eu recebi, em apenas 7 segundos essa letra de música que debate o tema entre a máquina e o ser humano. Eu estou em choque e ainda tentando assimilar a novidade. E vocês? O que acham?", completou.

Os internautas elogiaram a beleza da cantora nos comentários. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Beleza de menina. Menina perfeita", comentou uma fã. "É uma deusa linda", falou mais uma.

Confira a foto de Paula Fernandes nua:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

