Paula Barbosa impressiona ao renovar o bronzeado em dia de praia: ''Corpo escultural''

Atriz Paula Barbosa, a Zefa do remake de 'Pantanal', chama atenção ao surgir de biquíni à beira-mar e ostenta barriga sequinha

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 13h52

A atriz Paula Barbosa (36), que deu vida a Zefa no remake da novela Pantanal, aproveitou esta quinta-feira, 20, para curtir o dia de calor na praia!

Em seu perfil no Instagram, a artista publicou dois registros em que aparece deitada em uma canga à beira-mar. Na areia, a famosa surgiu tomando sol e colecionou elogios dos fãs, que exaltaram a boa forma da estrela.

Nos cliques, Paula posou usando um modelito estampado em tons de azul e rosa e de óculos escuros e boné para se proteger do sol. "Maré", escreveu Paula na legenda, deixando os seguidores babando pelo seu corpaço.

"Sensacional esse corpo escultural!!!", "Perfeitaaaaaaaa", "Zefa que conquistou nossos corações", "Linda demais! Que corpão maravilhoso, fenomenal", "Que mulher é essa... Maravilhosa", "Merecido descanso", disseram alguns admiradores nos comentários.

Paula está curtindo as férias desde o término da trama originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi. Na web, ela tem compartilhado momentos ao lado do marido, o produtor musical Diego Dalia, e do filho do casal, Daniel, de 5 anos.

Confira as fotos de Paula Barbosa na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Barbosa (@paulabarbosaoficial)

Paula Barbosa e Isabel Teixeira trocam declarações na web

Paula Barbosa e Isabel Teixeira (48) usaram as redes sociais recentemente para trocarem declarações. A Zefa e Maria Bruaca da novela Pantanal posaram juntas nos bastidores da novela das nove e exaltaram a parceria durante o trabalho. "Amo muuuito a #marybru, mas a @isabelteixeira nem se fala! Furacão de mulher. Te admiro demais", escreveu Paula na publicação. Isabel agradeceu pela cumplicidade com a atriz: "Paula!!!!! Parceria que fala, né? Você é muito parceira!!!!! Te adoro desde sempre (nunca vou esquecer da primeira cena que a gente fez juntas, a chegada da Zefa) e de todas as outras!!!", declarou ela.

