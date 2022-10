Paula Barbosa e Isabel Teixeira, de Pantanal, trocam declarações nas redes: ''Parceria''

Zefa e Maria Bruaca de Pantanal, Paula Barbosa e Isabel Teixeira encantaram os fãs ao fazerem homenagens na web

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 15h08

Paula Barbosa e Isabel Teixeira usaram as redes sociais nesta terça-feira, 4, para trocarem declarações. A Zefa e Maria Bruaca de Pantanal posaram juntas nos bastidores da novela das nove e exaltaram a parceria durante o trabalho.

"Amo muuuito a #marybru mas a @isabelteixeira nem se fala! Furacão de mulher. Te admiro demais", escreveu Paula na legenda da publicação.

Nos comentários, Isabel agradeceu pela cumplicidade com a atriz. "Paula!!!!! Parceria que fala né? Vc é muito parceira!!!!! Te adoro desde sempre (nunca vou esquecer da primeira cena que a gente fez juntas, a chegada da Zefa) e de todas as outras!!!", declarou ela.

Os admiradores da trama se encantaram e lotaram os comentários com elogios. "Maravilhosas!", "Vão deixar saudade voltem logo queremos mais atuações suas", "Atrizes maravilhosas", "Que lindas", disseram eles.

ELENCO DE PANTANAL SOLTA A VOZ EM KARAOKÊ

Os atores se reuniram em um restaurante para celebrar a reta final da novela das nove. Aline Borges compartilhou um vídeo ao lado dos colegas de trabalho soltando a voz no karaokê do estabelecimento. Nas imagens, José Loreto e Silvero Pereira mostram o talento do canto com a música Flutua de Johnny Hooker e Liniker.

