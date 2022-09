Paula Barbosa abre o jogo sobre beijos em José Loreto na novela Pantanal

Quem não lembra dos beijões de Zefa e Tadeu? Paula Barbosa conta curiosidade dos bastidores das cenas com José Loreto em Pantanal

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 12h14

A atriz Paula Barbosa relembrou como foi gravar as cenas de beijões de sua personagem Zefa com Tadeu, interpretado por José Loreto, no remake da novela Pantanal, da Globo. Ela contou que os atores combinaram como seria o beijo antes da gravação e decidiram fazer algo com veracidade.

"Uma vez que ele te já tinha feito essa construção com a Julia, a gente decidiu manter. A gente conversou bastante antes. São várias questões que permeiam: até onde é verdade que a Zefa é uma mulher que não é sagaz? Até onde que ela nunca beijou na boca? Então, começamos a brincar com isso. Não íamos fazer aquela coisa príncipe e princesa, porque ia fugir da realidade", disse ela no site Gshow.

E completou: "Decidimos que seria legal manter o Tadeu do jeito que ele é, até para surpreender a Zefa e entender qual é a dela. E acho que ficou legal. Em um primeiro momento, ela se assustou, mas depois se entregou porque estava adorando, tem o desejo reprimido. Apesar de achar errado, ela é mulher com desejos e vontades. E quisemos fazer pra valer, assim como também esse contraponto da Zefa: ‘Que delícia, quero mas não posso'".

Vale lembrar que Zefa e Tadeu vão se casar no último capítulo da novela Pantanal. Os dois vão dizer o 'sim' em uma cerimônia de casamento triplo. No mesmo dia, Tadeu e Zefa, José Leôncio e Filó e Irma e José Lucas vão se casar em uma cerimônia ao ar livre na fazenda.

Paula Barbosa fala sobre climão em encontro com Giovanna Gold

Após um atrito nas redes sociais, a atriz Paula Barbosa, que faz a Zefa no remake da novela Pantanal, da Globo, revelou que ficou frente a frente com a Giovanna Gold, que fez a Zefa na versão original da trama. As duas se encontraram em uma gravação na reta final da novela após alfinetadas na internet.

"Nesse dia da gravação, eu não tive a oportunidade de conversar com ela sobre o assunto e, sinceramente, eu nem quero. Porque quando a gente fala alguma coisa de alguém é muito delicado. Muita gente não conhecia o meu trabalho e falar uma coisa dessa, hoje em dia, pode cancelar uma pessoa. Achei muito grave nesse sentido. Acho que ela poderia ter me procurado e falado comigo", disse ela no podcast Papo de Novela, do Gshow.

E completou sobre o encontro frente a frente. "Então, nesse dia, a gente se cumprimentou, mas também não tive muito assunto com ela. Não me senti à vontade para bater esse papo, mas queria que tivesse sido diferente. Era um momento para a gente curtir junto. E confesso que continuo na interrogação. Mas, se um dia a gente tiver oportunidade de falar sobre isso com calma, a gente fala", declarou.