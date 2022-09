Paula Barbosa, a Zefa, entrega climão com atriz de Pantanal

Após alfinetadas na internet, Paula Barbosa revela que ficou frente a frente com a atriz Giovanna Gold e conta como foi o encontro

A atriz Paula Barbosa, que faz a Zefa no remake da novela Pantanal, da Globo, revelou que ficou frente a frente com a Giovanna Gold, que fez a Zefa na versão original da trama. As duas se tornaram manchete na interner quando Giovanna acusou Paula de ter ignorado uma mensagem que ela enviou e não tê-la procurado para conversar sobre Zefa. Agora, Paula contou que elas se cumprimentaram em uma gravação especial para o final de Pantanal, mas não tiveram uma conversa.

"Nesse dia da gravação, eu não tive a oportunidade de conversar com ela sobre o assunto e, sinceramente, eu nem quero. Porque quando a gente fala alguma coisa de alguém é muito delicado. Muita gente não conhecia o meu trabalho e falar uma coisa dessa, hoje em dia, pode cancelar uma pessoa. Achei muito grave nesse sentido. Acho que ela poderia ter me procurado e falado comigo", disse ela no podcast Papo de Novela, do Gshow.

E completou sobre o encontro frente a frente. "Então, nesse dia, a gente se cumprimentou, mas também não tive muito assunto com ela. Não me senti à vontade para bater esse papo, mas queria que tivesse sido diferente. Era um momento para a gente curtir junto. E confesso que continuo na interrogação. Mas, se um dia a gente tiver oportunidade de falar sobre isso com calma, a gente fala", declarou.

