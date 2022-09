Na reta final de Pantanal, elenco solta a voz em celebração no karaokê: ''Pantalovers''

O elenco da novela Pantanal se reuniu em um karaokê para comemorar a reta final da novela na TV Globo

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 13h41

A noite da última quarta-feira, 29, foi de muita diversão para o elenco de Pantanal! Os atores se reuniram em um restaurante para celebrar a reta final da novela das nove.

Aline Borges compartilhou um vídeo ao lado dos colegas de trabalho soltando a voz no karaokê do estabelecimento.

Nas imagens, José Loreto e Silvero Pereira mostram o talento do canto com a música Flutua de Johnny Hooker e Liniker.

"Esse vídeo traduz o tanto de AMOR que atravessa cada um de nós… Pantanal… Amor e respeito eterno! Ahhh meus amigos pantaneiros, o que a gente viveu é único, é divino, é benção! Avante na reta das celebrações de algo tão incrível!!! Só consigo agradecer por tanto…", escreveu a atriz na legenda da publicação.

E claro que todos os envolvidos posaram juntos para registrar a noite incrível. Entre os presentes estavam: Dira Paes, Marcos Palmeira, Irandhir Santos, Paula Barbosa, Camila Morgado e Thommy Schiavo.

AUTOR MUDA FINAL DE MARIA BRUACA E ALCIDES

Os fãs do casal Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré) podem ficar felizes porque o autor Bruno Luperi fez uma mudança no desfecho dos personagens no remake de Pantanal, da Globo. Agora, os dois vão aparecer felizes no casamento de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes).

Segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Luperi decidiu fazer uma leve alteração no último capítulo da novela. Ele colocou Maria Bruaca e Alcides na cena do casamento na novela. Isso foi uma mudança em relação ao que aconteceu na versão original.

Alcides será o responsável pela morte de Tenório (Murilo Benício). Após sofrer um abuso sexual do ex-patrão, ele vai se vingar. Alcides vão enfiar uma zagaia no peito de Tenório após uma discussão. Então, o vilão será puxado para o fundo do rio por uma sucuri e morrerá.

