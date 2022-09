Dira Paes surge de cabelos brancos na reta final de 'Pantanal': ''Já começo a me despedir''

Atriz Dira Paes, que dá vida a Filó, envelhece em 'Pantanal' e mostra os cabelos brancos nos bastidores da novela das nove

A atriz Dira Paes (53) já iniciou as despedidas da novela das nove Pantanal, que chega ao fim no dia 07 de outubro e será substituída por Travessia!

Na noite de quarta-feira, 28, a artista que dá vida a Filó no remake adaptado por Bruno Luperi compartilhou uma foto nos bastidores de gravações da trama.

Na imagem em seu feed no Instagram, a famosa posou exibindo a caracterização com os cabelos brancos da personagem com o passar do tempo na reta final da produção da TV Globo e aproveitou para comentar sobre o papel.

"O tempo passa. Na dramaturgia alguns segundos podem representar "alguns anos depois...". Esses fios brancos são da Filó, para passagem de tempo dessa personagem que me ensinou muita coisa sobre afeto, amor, resiliência e sabedoria", iniciou ela.

"São fios brancos de uma mulher que viu, ouviu e viveu muita coisa. Que representam, pra mim, toda potência que está sendo viver a Filó. Já começo a me despedir, mas ela vive em mim", disse ainda Dira Paes.

Nos comentários, os fãs exaltaram o talento de Dira. "Parabéns pela excelente Filó. Aliás, você é excelência SEMPRE. Tanto como atriz, como cidadã", "Você foi e está brilhante como Filó, nos proporcionou tantas emoções e muitas ainda estão por vir, tenho certeza. Deus abençoe essa carreira esplêndida e que novos papéis fantásticos venham. Você é muito GRANDE", "Que personagem forte. Que atriz necessária. Triste que a novela vai acabar...mas feliz por ter aproveitado cada capítulo", disseram os espectadores.

Confira a foto de Dira Paes de cabelos brancos nos bastidores de 'Pantanal':

Dira Paes mostra bastidores da cena de casamento de Filó em 'Pantanal'

Na segunda-feira, 26, a atriz Dira Paes compartilhou em suas redes sociais algumas imagens dos bastidores da novela das nove, Pantanal. Nas fotos, a atriz que vive Filó mostrou a preparação para a cena de casamento da personagem. Na legenda, Dira escreveu: “Todo mundo espera muitos casamentos em final de novela, né?! Filó mais ainda... Muitas emoções estão chegando”, se referindo ao fim da trama, que termina no próximo dia 07.

