Pantanal: Autor muda o final de Maria Bruaca e Alcides

O final de Maria Bruaca e Alcides será diferente no remake de Pantanal em comparação com a primeira versão da novela

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 13h13

Os fãs do casal Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré) podem ficar felizes porque o autor Bruno Luperi fez uma mudança no desfecho dos personagens no remake de Pantanal, da Globo. Agora, os dois vão aparecer felizes no casamento de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes).

Segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Luperi decidiu fazer uma leve alteração no último capítulo da novela. Ele colocou Maria Bruaca e Alcides na cena do casamento na novela. Isso foi uma mudança em relação ao que aconteceu na versão original.

Na primeira versão de Pantanal, Maria Bruaca e Alcides foram embora para o Paraná antes do último capítulo da novela e não apareceram mais.

No entanto, antes do final, Alcides ainda vai dar o que falar. Isso porque ele será o responsável pela morte de Tenório (Murilo Benício). Após sofrer um abuso sexual do ex-patrão, ele vai se vingar. Alcides vão enfiar uma zagaia no peito de Tenório após uma discussão. Então, o vilão será puxado para o fundo do rio por uma sucuri e morrerá.

A colunista ainda revelou outra mudança que o autor fez no último capítulo. Agora, os filhos de José Leôncio não vão se despedir dele no enterro com uma salva de tiros. A homenagem será feita de outra forma.

A novela Pantanal chega ao fim no dia 7 de outubro e será substituída por Travessia, de Gloria Perez, que estreia no dia 10 de outubro.