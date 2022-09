Paula Barbosa, a Zefa de 'Pantanal', exibe corpão em dia de praia com o marido e o filho

Atriz Paula Barbosa, que dá vida a Zefa na novela 'Pantanal', mostra final de semana na companhia da família e encanta os seguidores

Publicado em 12/09/2022

A atriz Paula Barbosa (36), a Zefa da novela das nove Pantanal, surpreendeu os seguidores pelas curvas em novas fotos de biquíni nas redes sociais!

No domingo, 11, a artista aproveitou o dia de sol para curtir praia na companhia da família. Nas imagens, a famosa chamou atenção ao posar de roupa de banho com estampa tie-dye à beira-mar, exibindo seu corpaço escultural e a barriga chapada.

Nos cliques, publicados em seu perfil no Instagram, ela aparece em clima de romance com o marido, o produtor musical Diego Dalia, e ao lado do filho do casal, Miguel, de 5 anos de idade. Em um dos registros, Paula posou de costas, deixando à mostra uma tatuagem enorme.

"Viagem em família! Obrigada por esse respiro meus amores. Amo vocês!", declarou Paula Barbosa na legenda da postagem.

"Que lindos", "Você é fenomenal", "Muito linda e encantadora", "Tá linda demais", "Família linda!!!", elogiaram os seguidores nos comentários.

Paula Barbosa, a Zefa de 'Pantanal', curte dia de praia com a família:

