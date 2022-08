Paula Barbosa deixa tatuagem à mostra ao postar cliques de biquíni: "Perfeita"

A atriz Paula Barbosa chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar alguns cliques de biquíni nas redes sociais

Paula Barbosa (35), a interprete de Zefa na novela Pantanal, da TV Globo, elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar novas fotos de biquíni na tarde desta segunda-feira, 29.

Nos registros publicados no perfil do Instagram, a atriz aparece sorridente usando um biquíni estampado, sem alças, e além de deixar os fãs impactados com sua beleza e corpo escultural, ela também deixou a mostra uma tatuagem nas costelas.

Na legenda da publicação, a artista celebrou o dia ensolarado. "Domingo de sol", escreveu ela, contando que as fotos foram feitas neste último domingo, 28.

Os seguidores encheram a publicação de elogios. "Linda demais", disse uma internauta. "Cada dia mais linda", falou outra. "Sempre bela", afirmou um seguidor. "Maravilhosa", falou mais uma. "Zefa do céu. Perfeita demais", comentou uma fã.

Confira as fotos de Paula Barbosa de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Barbosa (@paulabarbosaoficial)

Paula fala sobre atuar na novela do avô

Paula Barbosa fez uma participação no programa Encontro, comandado por Patrícia Poeta (45) e Manoel Soares (43), e falou sobre a emoção de trabalhar no remake da trama escrita originalmente por seu avô, Benedito Ruy Barbosa (91), e adaptada por seu primo, Bruno Luperi.

"Costumo dizer que não dá pra explicar em palavras, só sentir. 30 anos depois eu e Bruno podendo recontar essa história... A gente cresceu, viveu isso. Tenho lembranças da família sentada vendo a novela. Meu avô a vida inteira contou histórias com o Pantanal como cenário", relembrou a atriz.

