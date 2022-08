Paula Barbosa, a Zefa de 'Pantanal', conta sobre atuar na novela escrita pelo avô

Atriz Paula Barbosa, que vive a Zefa em 'Pantanal', fala sobre a emoção de trabalhar em trama escrita pelo avô, Benedito Ruy Barbosa

A atriz Paula Barbosa (35) fez uma participação no programa Encontro, comandado por Patrícia Poeta (45) e Manoel Soares (43), nesta terça-feira, 16!

A intérprete de Zefa na novela das nove Pantanal surgiu nos bastidores de gravação da produção da TV Globo, no cenário da cozinha de Filó (Dira Paes), ao lado da jornalista Tati Machado (30).

Em entrevista, a artista falou sobre a emoção de trabalhar no remake da trama escrita originalmente por seu avô, Benedito Ruy Barbosa (91), e adaptada por seu primo, Bruno Luperi.

"Costumo dizer que não dá pra explicar em palavras, só sentir. 30 anos depois eu e Bruno podendo recontar essa história... A gente cresceu, viveu isso. Tenho lembranças da família sentada vendo a novela. Meu avô a vida inteira contou histórias com o Pantanal como cenário", relembrou a atriz.

Paula Barbosa também comentou sobre a ida de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). No capítulo exibido na última segunda-feira, 15, Zefa e Maria Bruaca se reencontraram após a esposa de Tenório (Murilo Benício) ter sido expulsa de casa.

"No fundo, as duas se gostam muito, vai ser bem legal. Torço para que fique tudo bem. No fundo, a Zefa tinha muita preocupação com ela, tinha medo da reação do Tenório. A Zefa nunca saiu do Pantanal, perdeu a mãe cedo, depois o pai. Ela se apega aos ensinamentos cristãos como caminho de vida. De repente, ela vê aquilo tudo e acaba se tornando cúmplice sem querer, mas fala o que é certo e o que é errado", afirmou Paula.

Paula Barbosa conta sobre emoção de trabalhar em novela criada pelo avô:

Paula Barbosa exibe corpaço de biquíni

Recentemente, Paula Barbosa arrancou elogios dos seguidores na segunda-feira, 15, ao compartilhar um novo clique de biquíni nas redes sociais. A atriz exibiu toda sua beleza e seu corpo escultural ao surgir fazendo pose usando um biquíni amarelo enquanto aproveitava o dia ensolarado. "Gata demais", "Maravilhosa é ela", "Linda e maravilhosa", "Uau, musa pantaneira", exaltou os seguidores nos comentários do post.

