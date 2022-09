Cristiana Oliveira participa do remake de 'Pantanal' e mostra bastidores com elenco

Atriz Cristiana Oliveira, que interpretou Juma na primeira versão de 'Pantanal', posa ao lado do elenco do remake

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 12h00

A atriz Cristiana Oliveira (58), que viveu a personagem Juma Marruá na primeira versão de Pantanal, fez uma participação especial no remake da trama da TV Globo!

Na manhã desta segunda-feira, 12, a veterana compartilhou uma sequência de fotos em que aparece ao lado dos atores da trama escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi.

Nas imagens, Cris posou ao lado de Alanis Guillen (24), que interpreta a Juma no remake, Marcos Palmeira (59), Dira Paes (53), Jesuíta Barbosa (31), Almir Sater (65), Isabel Teixeira (48), Juliano Cazarré (41), Irandhir Santos (44) e Silvero Pereira (40).

Em seu perfil no Instagram, a atriz comentou sobre o clima no set de filmagens. "Dia de participação na novela “Pantanal” (arraste para o lado) Com a presença dos meus colegas @ingralyberato @giovannagoldgold @sergioreisamorgigante @marcospalmeiraoficial @oficialalmirsater representando a 1.ª versão de 1990. Foi divertido, emocionante, rolou saudosismo, lembranças, muito amor envolvido... Foi delicioso conhecer atores que estão sendo brilhantes em seus papéis, e ver o quanto eles respeitam a nossa história!", começou escrevendo.

"Foi uma troca de carinho, palavras lindas, e olho no olho. Aqui faltam algumas fotos porque não consegui colocar todos. Mas depois faço outro post. @alanissguillen @dirapaes @irandhirsan @isabelteixeira @cazarre @silveropereira @jesuitabarbosa Obs: Alanis, segurando meu livro “Cristiana Oliveira, versões de uma vida” #pantanaloficial", disse ainda Cristiana na legenda.

Além de Cristiana, as atrizes Ingra Liberato (55) e Giovanna Gold (58) e o cantor Sérgio Reis (82) foram convidados para participações especiais na trama.

Cristiana Oliveira com Alanis Guillen em bastidores de 'Pantanal'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiana Oliveira (@oliveiracris10)

Cristiana Oliveira compartilha encontro com onças-pintadas

Recentemente, Cristiana Oliveira encantou os seguidores nas redes sociais ao registrar um encontro especial! A artista postou fotos emocionantes do momento em que viu onças-pintadas pela primeira vez durante viagem ao Pantanal. Com fotos e vídeos, ela dividiu a emoção do encontro com os fãs. "Pela primeira vez vi onça-pintada de vida livre. Observei cada movimento, cada olhar, o jeito de cada uma. As cores, o comportamento. Foram cinco só hoje. Experiência inesquecível, emocionante, marcante, sem palavras", disse Cristiana. "Nesse lugar mágico que é o pantanal", escreveu ainda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!