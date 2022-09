Cristiana Oliveira, a primeira Juma, grava participação especial em Pantanal

A atriz Cristiana Oliveira surgiu nas redes sociais de Aline Borges durante as gravações da sua participação especial

As emoções vão ser fortes na reta final de Pantanal! Cristiana Oliveira (58), a Juma da primeira versão, está envolvida nas gravações da novela das nove da TV Globo.

A artista surgiu em fotos ao lado de Aline Borges, a Zuleica da atual versão, e animou os fãs da trama, que será substituída por Travessia em outubro.

Além de Cristiana, a Globo revelou que Giovanna Gold, Ingra Lyberato e o cantor Sérgio Reis também foram convidados para participarem do último capítulo da novela.

Nas fotos de Aline, ela também posou ao lado de Bella Campos, Mareliz Rodrigues, Alanis Guillen, Selma Egrei, Isabel Teixeira, Julia Dalavia e Paula Barbosa. "Bora de bastidores?! Porque eu amo meu elenco!", escreveu ela na legenda.

MORTE DE ROBERTO GERA COMOÇÃO NOS FÃS DA NOVELA

Nesta quinta-feira, 8, os telespectadores da novela Pantanal, da Globo, conferiram a exibição de uma cena trágica com a morte do personagem Roberto (Cauê Campos). Filho de Tenório (Murilo Benício) e Zuleica (Aline Borges), o adolescente morreu afogado em um rio após uma confusão com o capanga Solano (Rafa Sieg).

Nas cenas, Roberto começou a desconfiar de que o pai tenha envolvimento com o tiro que atingiu José Lucas (Irandhir Santos) e contou para Solano que pretendia investigar. Assim, o capanga decidiu se livrar do rapaz. Em um passeio de barco, Solano e Roberto foram surpreendidos com a presença de uma sucuri e caíram na água. Ao voltar para o barco, Solano afogou Roberto, que não resistiu ao ser segurado pelo vilão embaixo da água.

