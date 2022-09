Pantanal: Morte de Roberto gera comoção entre os fãs da novela

Filho de Tenório, Roberto tem morte trágica e o público fica emocionado com cena do Velho do Rio com o corpo do adolescente

Nesta quinta-feira, 8, os telespectadores da novela Pantanal, da Globo, conferiram a exibição de uma cena trágica com a morte do personagem Roberto (Cauê Campos). Filho de Tenório (Murilo Benício) e Zuleica (Aline Borges), o adolescente morreu afogado em um rio após uma confusão com o capanga Solano (Rafa Sieg).

Nas cenas, Roberto começou a desconfiar de que o pai tenha envolvimento com o tiro que atingiu José Lucas (Irandhir Santos) e contou para Solano que pretendia investigar. Assim, o capanga decidiu se livrar do rapaz. Em um passeio de barco, Solano e Roberto foram surpreendidos com a presença de uma sucuri e caíram na água. Ao voltar para o barco, Solano afogou Roberto, que não resistiu ao ser segurado pelo vilão embaixo da água.

Ao voltar para a fazenda, Solano deu a notícia da morte de Roberto, mas mentiu sobre como tudo aconteceu. Ele disse que o rapaz foi morto por uma sucuri e gerou a revolta de Tenório. Enquanto isso, o Velho do Rio (Osmar Prado) acolheu o corpo do adolescente em uma cena comovente no meio do rio.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o impacto das cenas sobre a morte de Roberto.

O Veio do Rio chorando a morte do Roberto. 😢😢😢 #Pantanal — André Lula da Silva 🇫🇷🦁 1️⃣3️⃣ ⭐️ (@andre_arthur) September 9, 2022

chorando com a morte do roberto — beca (@bxcapenna) September 9, 2022

O véio do rio dizendo que agora o Roberto tá livre, eu não consigo me conformar com essa morte DESNECESSÁRIA pic.twitter.com/h1TB4M9zRz — Luan (@luanziie) September 9, 2022

Muito triste o Roberto morrer — Gabi Moura (@Bigamoura) September 9, 2022

O Roberto naooooooo aaaaaaaaaaaaaai que ódio pq o veio não salvou eleeeee #pantanal — BELDITA 👩🏻‍🏫 (@heybelfarias) September 9, 2022