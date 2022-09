Cristiana Oliveira compartilha encontro com onças-pintadas: ''Inesquecível e emocionante''

Atriz Cristiana Oliveira, que interpretou Juma na primeira versão de 'Pantanal', registra encontro com onças-pintadas

CARAS Digital Publicado em 04/09/2022, às 12h50

A atriz Cristiana Oliveira (48) encantou os seguidores nas redes sociais ao registrar um encontro especial durante viagem neste domingo, 04!

Em seu perfil no Instagram, a artista, que interpretou Juma na primeira versão da novela Pantanal, compartilhou fotos emocionantes do momento em que viu onças-pintadas pela primeira vez durante viagem ao Pantanal. Com fotos e vídeos, ela dividiu a emoção do encontro com os fãs.

"Pela primeira vez vi onça-pintada de vida livre. Observei cada movimento, cada olhar, o jeito de cada uma. As cores, o comportamento. Foram cinco só hoje. Experiência inesquecível, emocionante, marcante, sem palavras", disse Cristiana. "Nesse lugar mágico que é o pantanal", escreveu ainda na legenda da postagem.

Em março deste ano, Cristiana encontrou Alanis Guillen (23), que dá vida a Juma no remake de Pantanal nos bastidores da Globo.

Cristiana Oliveira registra encontro com onças-pintadas:

Cristiana Oliveira revela como venceu a autossabotagem

O jeito sereno, a leveza no olhar e o humor espontâneo entregam: Cristiana Oliveira está em sua melhor fase. Aos 58 anos, a atriz reconhece que a chegada da idade e o processo de amadurecimento foram longos e difíceis, mas, ao mesmo tempo, bastante transformadores. “Acho que minha vida realmente começou quando cheguei à faixa dos 50. Amadu­recer é um barato, algo muito bom. A gen­te aprende a lidar com o mundo de um jeito mais leve, mudamos nossa visão sobre a vida”, diz ela, a eterna musa Juma da primeira versão de Pantanal.

Ainda que tentasse manter a vida pessoal e profissional em equilíbrio, enfrentar a menopausa, aos 52, foi um de seus maiores desafios. “Tive uma mudança hormonal gigantesca. Engordei, minha pele ficou estranha e os hormônios todos descontrolados. Passei por uma depressão, ansiedade... veio tudo junto”, conta. “Fui enfrentando a menopausa na raça, pois não podia fazer reposição hormonal. Senti tudo o que uma mulher sente, mas de um jeito muito pior”, fala.

