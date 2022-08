Cristiana Oliveira revela como venceu a autossabotagem

Belíssima aos 58 anos, Cristiana Oliveira reflete sobre a paz e a maturidade em Campos do Jordão

Publicado em 12/08/2022

O jeito sereno, a leveza no olhar e o humor espontâneo entregam: Cristiana Oliveira está em sua melhor fase. Aos 58 anos, a atriz reconhece que a chegada da idade e o processo de amadurecimento foram longos e difíceis, mas, ao mesmo tempo, bastante transformadores. “Acho que minha vida realmente começou quando cheguei à faixa dos 50. Amadu­recer é um barato, algo muito bom. A gen­-

te aprende a lidar com o mundo de um jeito mais leve, mudamos nossa visão sobre a vida”, diz ela, a eterna musa Juma da primeira versão de Pantanal.

Ainda que tentasse manter a vida pessoal e profissional em equilíbrio, enfrentar a menopausa, aos 52, foi um de seus maiores desafios. “Tive uma mudança hormonal gigantesca. Engordei, minha pele ficou estranha e os hormônios todos descontrolados. Passei por uma depressão, ansiedade... veio tudo junto”, conta. “Fui enfrentando a menopausa na raça, pois não podia fazer reposição hormonal. Senti tudo o que uma mulher sente, mas de um jeito muito pior”, fala.

Passada a fase de crise, Krika — como é conhecida pelos amigos e pela família — decidiu explorar a formação como jornalista e contar sua história no livro Cris­tiana Oliveira – Versões de uma Vida, idealizado em coautoria com a escritora Larissa Molina (30) e lançado neste ano. A obra, que levou cerca de seis anos para ganhar forma, busca, de forma bastante franca, inspirar outras mulheres. “Fiquei muito feliz por contar minha história para mim mesma e perceber o quanto estou diferente, madura e bem comigo mesma”, avalia a atriz, que curtiu dias de descanso no Hotel Ort, em Campos do Jordão, durante a temporada de CARAS Inverno, ao lado do amado, o empresário Sérgio Bianco (57).

– Como surgiu a vontade de escrever um livro?

– Quando percebi que estava li­dando com meu envelhecimento. Me olhava no espelho e me achava velha. Nas redes socia­is, as pessoas criticavam meu cor­po, meu peso, minhas rugas... E era a verdade. Aí, meu empresário resgatou algumas das palestras que dou há anos sobre autoestima e qualidade de vida e sugeriu que escrevesse um livro. Topei na hora!

– Revisitar seu processo a ajudou de alguma forma?

– Com certeza! Passei a rir de mim e comigo mesma. Também comecei a enxergar tudo aquilo de um jeito muito mais leve.

– Então, encara o livro como um gênero de autoajuda?

– Não. É a história de uma pessoa que passou por várias dores e as superou. Um desabafo bem sincero e sensível com a minha versão de vida, de todas as experiências que passei, as crises de autoestima, toda minha insegurança, autossabotagem... Falo de dores, amores, felicidade, dos momentos de fraqueza, das vitórias e dos desafios. Eu fui muito honesta com todos os meus sentimentos.

– Tinha algum objetivo específico ao publicá-lo?

– Não pensei em objetivo, sinto que tudo na vida acontece de um jeito natural. Quando a gente fica o tempo todo preocupado com o futuro, bloqueamos a naturalidade das coisas. É claro, queria que as pessoas se identificassem com a minha história, mas não teve um propósito ou uma ambição. Por isso, ficou verdadeira.

– Qual o seu maior aprendizado desde então?

– Quando se chega a um momento de consciência da finitude, passamos a nos questionar: o que eu quero da vida? Eu não quero chegar aos 90 anos de idade sem ter vivido de fato. Então, faço tudo para que eu esteja no meu melhor, eu amo viver.

– Em dois anos você faz 60. Como se sente?

– É engraçado. Cheguei à conclusão de que realmente gosto de mim e não tenho medo de envelhecer. Fiz um trabalho preventivo, me cuidei e me cuido até hoje externamente e também espiritualmente, mentalmente... Eu continuo lendo muito, estudando muito e sinto que isso me mantém viva por dentro. Vejo minhas rugas, meu corpo mudando, mas acho normal. Se eu for me preocupar com tudo isso, já perco um pouco da minha vida.

– Como tem sido reviver as emoções de Pantanal, agora, como telespectadora?

– Como estou em turnê com o livro, parei de ver a novela. Mas eu sei toda a história. Do que eu vi, está muito linda. Os atores estão superbem, a fotografia maravilhosa, a direção incrível, as novas discussões e as cenas reais de tudo o que acontece no Pantanal. Estou achando incrível.

– Por falar em Pantanal, você se tornou ativista...

– Sim, há três anos. Na época em que fiz a Juma, confesso, eu não ligava muito para a natureza. Eu achava bonito, mas só. Nunca tinha aprofundado isso. Hoje, minha preocupação é outra.

– E quais seus planos futuros?

– Fiz um filme chamado Eco­loucos, previsto para o ano que vem. O livro seguirá em turnê, também estou lançando uma linha de produtos de beleza sustentável e pretendo continuar com as minhas palestras.

