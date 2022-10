Paolla Oliveira rouba a cena com corpaço turbinado em vídeo dançando: ''Muito linda''

Com o elenco de 'Cara e Coragem', Paolla Oliveira fez coreografia e se destacou ao rebolar muito suas curvas torneadas

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 11h08

A atriz Paolla Oliveira (40) impressionou ao mostrar seu corpaço em um vídeo dançando com o elenco da novela das sete, Cara e Coragem. Nesta segunda-feira, 17, a famosa iniciou o dia com muita energia e chamou a atenção rebolar muito com os colegas.

No registro, a namorada de Diogo Nogueira (41) se destacou ao surgir usando um look preto bem colado. Exibindo suas curvas torneadas na roupa justa, a artista deu um show de beleza com bastante animação.

"Segundou", falou Paolla Oliveira ao mostrar todo seu alto astral para começar a semana de trabalhos nos bastidores da novela.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a beleza da musa. "Gente, Paolla é muito linda", exclamou uma fã. "Eita mulher gata", falaram disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira chamou a atenção ao surgir dançando com um dublê no set de gravação. Ao som da cantora Beyoncé, ela deu um show a parte com seu gingado.

Veja o vídeo de Paolla Oliveira dançando com o elenco de Cara e Coragem:

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira dançam juntinhos e trocam beijo em show no Rio

Na madrugada deste sábado, 15, Diogo Nogueira fez um show no Oktoberfest Rio e ganhou a participação especial da namorada, Paolla Oliveira. A atriz, que não perde uma oportunidade de prestigiar o amado, subiu no palco e dançou agarradinha com o cantor.

Com um vestido branco coladinho, a artista mostrou o samba no pé e elevou a temperatura da apresentação. Ao final da participação, os pombinhos esbanjaram simpatia com sorrisos e um beijinho

