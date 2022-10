Paolla Oliveira e Diogo Nogueira dançam juntinhos e trocam beijo em show no Rio

O cantor Diogo Nogueira se apresentou no Oktoberfest e recebeu a participação especial da namorada, Paolla Oliveira

Na madrugada deste sábado, 15, Diogo Nogueira (41) fez um show no Oktoberfest Rio e ganhou a participação especial da namorada, Paolla Oliveira (40). A atriz, que não perde uma oportunidade de prestigiar o amado, subiu no palco e dançou agarradinha com o cantor.

Com um vestido branco coladinho, a artista mostrou o samba no pé e elevou a temperatura da apresentação. Ao final da participação, os pombinhos esbanjaram simpatia com sorrisos e um beijinho.

Recentemente, Diogo Nogueira aproveitou o dia de TBT para compartilhar um registro ao lado da namorada, Paolla Oliveira! Em seu Instagram, o sambista relembrou um momento de muito chamego com a atriz durante um show dele.

