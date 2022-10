Paolla Oliveira dá show de dança ao som de Beyoncé com dublê de 'Cara e Coragem'

Atriz Paolla Oliveira arrasa na coreografia de música da diva Beyoncé ao lado de sua dublê na novela das sete 'Cara e Coragem'

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 11h10

A atriz Paolla Oliveira (40) iniciou esta terça-feira, 11, com muita animação e mostrando seu gingado nas redes sociais nos bastidores da novela das sete Cara e Coragem!

Em vídeo publicado em seu feed no Instagram, a artista surgiu dançando ao som da música Cuff It, da cantora norte-americana Beyoncé (41), ao lado de sua dublê na trama de Claudia Souto, Roberta Felipe.

As duas arrasaram na dancinha do momento ao surgirem com o mesmo look, legging coladinha ao corpo e um top roxo. A coreografia do hit bomba na web desde o lançamento do álbum de Bey, em julho deste ano.

"Enquanto @beyonce não lança o clipe, a gente brinca de criar um, né @robertafelipeduble?!", brincou Paolla, intérprete de Pat na novela, na legenda da postagem.

Confira o vídeo de Paolla Oliveira com sua dublê de 'Cara e Coragem':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Diogo Nogueira se derrete por Paolla Oliveira em show

O cantor Diogo Nogueira (41) aproveitou o dia de TBT recentemente para compartilhar um registro ao lado da namorada, Paolla Oliveira! O sambista relembrou um momento de muito chamego com a atriz durante um show dele. No registro, ela aparece no palco com o amado, enquanto ele canta a música Flor de Caña, feita em homenagem a Paolla. Nas imagens, a gata aparece usando um vestido pink bem curtinho, deixando suas pernas saradas à mostra e troca beijos e carinhos com o compositor, que baba pela famosa. Paolla ainda arrasou ao mostrar o gingado e samba no pé. ''Quando ela sobe no palco", escreveu Diogo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!