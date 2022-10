Diogo Nogueira se derrete por Paolla Oliveira em show: ''Quando ela sobe no palco''

Cantor Diogo Nogueira relembra momento romântico coladinho com a namorada, Paolla Oliveira, no palco de apresentação

O cantor Diogo Nogueira (41) aproveitou o dia de TBT, na quinta-feira, 06, para compartilhar um registro ao lado da namorada, Paolla Oliveira (40)!

Em seu Instagram, o sambista relembrou um momento de muito chamego com a atriz durante um show dele. No registro, a intérprete de Pat na novela Cara e Coragem aparece no palco com o amado, enquanto ele canta a música Flor de Caña, feita em homenagem a Paolla.

Nas imagens, a gata aparece usando um vestido pink bem curtinho, deixando suas pernas saradas à mostra e troca beijos e carinhos com o compositor, que baba pela famosa. Paolla ainda arrasou ao mostrar o gingado e samba no pé.

''Quando ela sobe no palco", escreveu Diogo Nogueira na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casalzão. "Coisa lindaa", declarou Paolla. "Esse casal passa uma energia tão legal tão positiva, apaixonada por esses dois", "Quando a gente ama um casal de graça mesmo. Coisa mais linda esses dois", "Amores mais lindos... Um mundo de amor pra vocês", "Zero maturidade para esse casal lindo", destacaram.

