Paolla Oliveira choca com corpaço escultural em look justinho pink: ''Total de zero defeitos''

Atriz Paolla Oliveira abusa da beleza e ostenta curvas impecáveis em vestido curtinho rosa com detalhe de amarração

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 08h33

A atriz Paolla Oliveira (40) colecionou elogios dos fãs ao compartilhar a produção impecável para um evento na noite de quinta-feira, 29!

Em seu feed no Instagram, a atriz, intérprete da personagem Pat na novela das sete Cara e Coragem, apostou em um look ousado todo pink. A gata publicou um vídeo em que aparece mostrando o visual poderoso para a noitada e encantou pela beleza e as curvas perfeitas.

No registro, a namorada do cantor Diogo Nogueira (41) esbanjou sensualidade com diferentes poses, abusando do carão, sorrisos e dando piscadinhas. Para completar o visual, Paolla optou por deixar os fios soltos e escolheu acessórios prateados.

"Hoje é noite de brilhar", escreveu Paolla Oliveira ao legendar a postagem.

"Aplausos pra mulher mais linda do mundo", "Ohhh mulher perfeitaaaahhhh", "A beleza é tão grande que chega travou aqui!", "Poderosa", "A mulher consegue se superar na perfeição, ai", "Fiz a conta aqui e deu um total de zero defeitos, como é possível?", "Aaff absurda de LINDA", babaram os fãs nos comentários.

Recentemente, Paolla mostrou suas tatuagens "escondidas" na web. Com look recortado na região da linha do sutiã, ela deixou à mostra um símbolo do infinito, a palavra "equilíbrio" e a letra "p".

Confira o look ousado de Paolla Oliveira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira rebate rumores de término com Diogo Nogueira

Recentemente, Paolla Oliveira elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar uma nova foto em clima de romance com o namorado, o cantor Diogo Nogueira. Ela usou a foto do casal para rebater os rumores de que os dois teriam terminado o relacionamento, já que ficaram um tempo sem compartilharem novas fotos juntos. Assim, ela tratou de negar os boatos e afirmar que o relacionamento está indo muito bem. "Que pena que a felicidade de um relacionamento pra muita gente é baseada na quantidade de posts e na presença on-line. Que maravilha que pra gente não é. Nosso relacionamento é real e NOSSO. Essas fotos aqui são porque eu já queria postar mesmo, mas pra quem precisa delas por qualquer motivo, estão aí. Good vibes", disse ela.

