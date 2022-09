Em foto ousada, Paolla Oliveira revela tatuagens na região dos seios: ''Maravilhosa''

Atriz Paolla Oliveira compartilhou foto quente mostrando tatuagens escondidas e arrancou suspiros

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 14h01

A atriz Paolla Oliveira (40) chamou a atenção ao mostrar suas tatuagens "escondidas" na rede social. Nesta quarta-feira, 28, a famosa compartilhou uma foto exibindo os rabiscos na região das costelas e fez a temperatura subir.

Isso porque, a atriz da novela das sete, Cara e Coragem, protagonizou o registro em preto e branco usando uma roupa bem decotada e aberta.

Com o look recortado na região da linha do sutiã, Paolla Oliveira ostentou suas tatuagens: um símbolo do infinito, a palavra "equilíbrio" e a letra "p".

Ao exibir os traços na foto quente, a namorada de Diogo Nogueira (41) logo arrancou elogios dos seguidores. "Amo suas tatuagens", disseram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira parou tudo ao surgir usando várias lingeries. De frente e de costas, ela esbanjou seu corpaço escultural em uma série de cliques e deu o que falar na rede social com tanta beleza.

Paolla Oliveira rebate rumores de término com Diogo Nogueira

Nesta terça-feira, 27, atriz Paolla Oliveira elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar uma nova foto em clima de romance com o namorado, o cantor Diogo Nogueira. Ela usou a foto do casal para rebater os rumores de que os dois teriam terminado o relacionamento, já que ficaram um tempo sem compartilharem novas fotos juntos.

Assim, ela tratou de negar os boatos e afirmar que o relacionamento está indo muito bem. "Que pena que a felicidade de um relacionamento pra muita gente é baseada na quantidade de posts e na presença on-line. Que maravilha que pra gente não é. Nosso relacionamento é real e NOSSO. Essas fotos aqui são porque eu já queria postar mesmo, mas pra quem precisa delas por qualquer motivo, estão aí. Good vibes", disse ela

