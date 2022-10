Paolla Oliveira se derrete ao ganhar 'lambeijos' de seus pets: ''Criaturas mais puras que existem''

Atriz Paolla Oliveira celebra Dia Mundial dos Animais ao compartilhar momento encantador com seus cachorrinhos

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 13h49

Amante dos animais, a atriz Paolla Oliveira (40) encantou os seguidores nas redes sociais nesta terça-feira, 04, no Dia de São Francisco!

Celebrando também o Dia Mundial dos Animais, a famosa surgiu em registros fofíssimos no maior chamego com seus cachorrinhos. Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram,

"Hoje é #DiaMundialDosAnimais. Dia das criaturas mais puras que existem. Dia de reforçar a necessidade de proteção, afeto, amor e segurança a todos os bichos", começou escrevendo.

Ela ainda pediu doações para a ONG Paraíso dos Focinhos, da qual é madrinha e que fica no Rio de Janeiro: "@ongparaisodosfocinhos a construir uma enfermaria, que vai acolher mais bichinhos em situação de vulnerabilidade. Ajude", escreveu ainda.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios. "Coisa mais linda", "Tuas melhores fotos sempre são com eles", "Lindeza", "O amor mais puro", "Dia do melhor amigo do ser humano!", "Maravilhosa, protetora dos animais", "Não existe amor mais verdadeiro", disseram os fãs.

