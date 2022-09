Paolla Oliveira ostenta corpão sarado em macacão curtinho com decote: ''Espetáculo''

Para o 'Altas Horas', atriz Paolla Oliveira leva telespectadores à loucura ao ostentar pernões torneados em macacão com decote discreto

Publicado em 18/09/2022

A atriz Paolla Oliveira (40) foi uma das convidadas para o Altas Horas (TV Globo), programa comandando por Serginho Groisman (72). Dona de uma beleza única, a artista global levou os telespectadores à loucura com uma combinação discreta e sensual.

Para a sua participação, a beldade brasileira elegeu um macacão preto curtinho que deixou seus pernões torneados completamente à mostra e em destaque. Dona de um corpo escultural, a namorada do cantor Diogo Nogueira (41) botou o corpão para jogo e conquistou.

A peça, inclusive, possuía uma modelagem elegante. Por ter focado a atenção na parte inferior, a morena decidiu não exagerar no decote, deixando uma abertura pequena e discreta. "Look de hoje para o 'Altas Horas'", escreveu ela na legenda da publicação compartilhada no Instagram.

Os fãs, é claro, não deixaram de exaltar a beleza da atriz e não pouparam nas declarações. "Espetáculo de mulher", disse um admirador. "Você é muito maravilhosa!", comentou outra. "A mulher mais linda do Brasil", disparou um terceiro.

