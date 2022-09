Paolla Oliveira se manifesta e esclarece rumores de casamento com Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira se manifestou sobre os rumores de ter se casado em segredo com o cantor Diogo Nogueira

Casados? Paolla Oliveira (40) decidiu se manifestar sobre os rumores de que teria se casado em segredo com Diogo Nogueira (41), seu namorado há mais de um ano. Os boatos surgiram após a atriz surgir nas redes sociais usando uma aliança de compromisso.

Em entrevista ao podcast GE Talks, do Spotify, a atriz esclareceu a situação e contou que o anel que estava usando no registro fazia parte do figurino de Pat, sua personagem na novela Cara e Coragem, da TV Globo.

"Vira e mexe eu venho com aliança da novela. Aquela aliança era da novela. E nem sou mais casada na novela. Acabo me divertindo com tudo o que é criado, com todas as confusões", contou ela para a apresentadora Camila Coutinho.

Paolla ainda fez uma reflexão sobre a exposição na web. "Sempre fui muito reservada, depois entendi que a reserva era um pouco de medo do que as pessoas iam dizer. Assim que estou lidando com as redes sociais: como um lugar de permissão que eu mesma me dei para mostrar algo que é importante para mim", completou.

A atriz e o cantor Diogo Nogueira assumiram o namoro publicamente em julho do ano passado. Na ocasião, Paolla marcou presença no show do amado e desde então eles passaram a ser fotografados constantemente juntos, além de dividir momentos juntos nas redes sociais.

