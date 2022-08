Com look poderosíssimo, Paolla Oliveira curte casamento com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira deram o que falar ao esbanjarem beleza e amor em casamento de empresário

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 12h32

Alerta de casalzão! Na última segunda-feira, 22, Paolla Oliveira (40) e Diogo Nogueira (41) marcaram presença no casamento do empresário João Camargo com Beatriz Fazzio. E claro que a noite especial contou com registros especiais!

No perfil do Instagram, a atriz posou com o namorado e cantor, e arrancou elogios dos seguidores com os looks poderosos para o evento. "Sobre ontem a noite", escreveu ela na legenda da publicação.

Para a ocasião, a artista apostou em um vestido preto com um toque ousado, de mangas e com uma fenda até o limite. Já Diogo, elegeu um terno elegante na cor azul e camisa branca.

No primeiro registro, o casal posa para uma selfie e esbanjam beleza. No segundo, o casal aparece em frente ao espelho dando um beijinho.

"Que casal", disparou uma fã; "Os mais lindos", declarou outra; "Casal maravilhoso", elogiou mais uma; "Simplesmente lindos", comentou uma quarta.

FAMOSOS VÃO AO CASAMENTO DO ALFAIATE JOÃO CAMARGO

O alfaiate e empresário João Camargo se casou com a fashion business Beatriz Fazzio na noite de segunda-feira, 22, em São Paulo. O evento luxuoso contou com decoração inspirada na Toscana, na Itália, e contou com cerca de 400 convidados. O casal pediu um dress code diferenciado. Os convidados usaram looks em tons acastanhados e mais vibrantes, para que pudessem fugir das cores tradicionais de casamentos, como preto, cinza e azul marinho.

