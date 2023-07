Pabllo Vittar deixa fãs perplexos ao surgir rebolando de biquíni fio-dental: “Diva”

A cantora Pabllo Vittar surgiu dançando sua nova música apenas de biquíni fio-dental e recebeu chuva de elogios dos seguidores

Nesta sexta-feira, 7, Pabllo Vittar deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram um vídeo dançando. A cantora vestia apenas a parte de um biquíni fio dental no vídeo que foi muito elogiado.

A drag queen surgiu na beira de uma piscina usando uma blusa cropped e a parte de baixo de um biquíni fio-dental que estava bem cavado e dava destaque para a dona dos hits “Amor De Que” e “K.O”.

Pabllo rebolava e esbanjava sensualidade ao som da canção “Sereia”, sua nova parceria com a drag queen Lia Clark que foi lançada com um videoclipe neste último dia 6. “Voltei pra minha fama, te amo Lia Clark”, escreveu Pabllo na legenda fazendo referência a um de seus versos na canção.

Nos comentários, Lia reagiu dizendo: “Que sereiona gostosa”. A influenciadora Gkay também elogiou dizendo: “Eita mami”. A cantora Tati Quebra Barraco ainda escreveu: “Olhei e gritei: gostosa”. E o ex-BBB e apresentador Fred Nicácio também se manifestou “Sereiona jogando tudo”.

Os seguidores de Pabllo foram à loucura com o clipe e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Sereia linda”, comentou um fã. E outro seguidor ainda elogiou: “Gostosona”. Um admirador ainda escreveu: “Meu Deus, você está nos matando desse jeito”.

“Que sereiona linda”, ainda declarou um fã nos comentários do vídeo. E outro seguidor ainda escreveu: “Uma grande gostosa”. E um admirador também elogiou: “Diva”.

E esta não é a primeira vez que Pabllo deixa seus fãs loucos com uma postagem nas redes sociais. Recentemente, a drag postou uma foto ousada em seu quarto de hotel enquanto fazia sua turnê pelos Estados Unidos.

Na luxuosa hospedagem, Pabllo mostrou a vista e surgiu com um moletom de grife. Ainda na série de três fotos, a artista ainda deixou todo seu bumbum à mostra ao posar de costas apenas com uma calcinha.

Habilidade!

Nesta semana, Pabllo ainda chocou seus seguidores ao mostrar muita habilidade e equilíbrio na praia. A dona do álbum “Noitada” surgiu com fio-dental e salto alto jogando futebol na praia.

A musa cobriu a parte de cima com uma blusa de manga longa e deixou tudo à mostra com a calcinha fininha, desde as pernas torneadas, até o bumbum. Sem maquiagem, Pabllo ainda incluiu uma selfie ao natural e apareceu desfilando em saltos altos.