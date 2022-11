Naiara Azevedo escandaliza com seu novo visual: ''Gata''

Cantora Naiara Azevedo mudou os cabelos para novo DVD e surpreendeu ao exibir resultado da transformação

A cantora Naiara Azevedo (33) está em clima de mudança e novidades! Nesta terça-feira, 22, a ex-BBB compartilhou fotos em sua rede social para mostrar sue novo visual e impressionou com a transformação.

Para o lançamento de seu novo DVD, o Plural, a artista sertaneja decidiu adotar um corte moderno e mais curto do que estava anteriormente. Com os fios retos e na linha do ombro, a famosa surgiu dando um show de beleza com elegância.

Aproveitando as novas madeixas, Naiara Azevedo ainda apostou em uma maquiagem marcante e bem iluminada para fazer as fotos. "Visual novo para DVD PLURAL. Gostaram?", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários, a ex-BBB logo recebeu uma chuva de elogios, inclusive do apresentador Tadeu Schmidt(48). "Gata!", escreveu ele. "Amei", aprovaram outros a mudança.

Naiara Azevedo muda o visual para DVD; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Naiara Azevedo (@naiaraazevedo)

Naiara Azevedo faz lipo HD

Em 2020, a cantora Naiara Azevedo falou com exclusividade para a CARAS Digital como foi retirar sete litros de gordura em uma lipo HD.

"Ela traz uma definição maior, a lipo tradicional se deixa 1 cm de gordura por igual em toda a circunferência e a HD não, ela faz os músculos, torneia, ela realmente te traz uma definição, aquela que as pessoas ficam na academia", falou abertamente sobre o procedimento que a deixou com o abdômen seco e definido, como já mostrou em sua rede social.

Sincera, a musa, que já havia eliminado 33 kg com alimentação balanceada e exercícios físicos, revelou que retirou sete litros de gordura da barriga e das costas. "Só queria ficar melhor, já emagreci, frequento a academia, levo uma vida saudável, mas infelizmente não tem como eu me dedicar à musculação, malho no máximo três vezes por semana, 1 h, minha agenda não permite mais tempo", admitiu.

