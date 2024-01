Na praia, Mariana Ximenes chama atenção ao apostar em look ousado

A atriz Mariana Ximenes chamou a atenção dos seguidores ao surgir usando um look ousado durante um ensaio fotográfico na praia

A atriz Mariana Ximenes elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta terça-feira, 9, ao compartilhar algumas fotos de um ensaio fotográfico que realizou em uma praia.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a artista, que interpretou a personagem Gilda na novela 'Amor Perfeito', da TV Globo, aparece usando um look ousado, deixando à mostra suas costas e uma das pernas.

Ao publicar os registros em que faz várias poses, Mariana escreveu um trecho da música 'Não Negue Ternura', de Zé Manoel. "Se lhe faltar palavra. Me chama pra dançar. Nosso corpo é que guarda tanta coisa a falar…", disse ela na legenda.

Os internautas encheram a publicação de elogios e exaltaram a beleza da famosa. "Maravilhosa do coração", escreveu a atriz Emanuelle Araújo. "Que leveza de fotos. Você é uma poesia viva, de cores, sem dúvidas!", disse uma seguidora. "Não esperava por essas fotos. Deusa", falou uma fã. "Que mulher linda", afirmou mais uma admiradora.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Ximenes movimenta a web com suas fotos. Recentemente, a atriz renovou suas energias com um banho de cachoeira. Nos registros, ela surgiu usando um biquíni azul, enquanto se divertia na água.

Confira as fotos:

Mariana comemora aniversário da mãe

Mariana Ximenes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto inédita ao lado de sua mãe. É que dona Fátima Ximenes completou mais um ano de vida, e ganhou uma homenagem especial da filha.

No Instagram postou um clique em que aparece com a mãe e um lindo bolo de aniversário todo branco e decorado com flores no topo, e a parabenizou. "E foi aniversário da minha mama… Que alegria é poder celebrar, com muito amor, a sua existência! Você que me inspira, me ensina, me aconselha, me acolhe! Te amo", escreveu. Confira o post!