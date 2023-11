Mariana Ximenes presta bela homenagem no aniversário da mãe: "Me inspira"

A atriz Mariana Ximenes postou um clique inédito ao lado da mãe, dona Fátima Ximenes, e comemorou o seu aniversário

Mariana Ximeneschamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde deste domingo, 19, ao compartilhar uma foto inédita ao lado de sua mãe. É que dona Fátima Ximenes completou mais um ano de vida, e ganhou uma homenagem especial da filha.

No Instagram, a atriz, que está longe da TV desde o fim da novela 'Amor Perfeito', em que interpretou a personagem Gilda, postou um clique em que aparece com a mãe e um lindo bolo de aniversário todo branco e decorado com flores no topo, e a parabenizou.

"E foi aniversário da minha mama… Que alegria é poder celebrar, com muito amor, a sua existência!", disse a artista, que completou o texto se declarado. "Você que me inspira, me ensina, me aconselha, me acolhe! Te amo", finalizou.

Os fãs de Ximenes deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Felicidades para sua mamãe", disse o ator Ary Fontoura. "Que alegria, linda sua mãezinha. Muita saúde, conquistas, tudo de bom", desejou a atriz Beth Goulart. "Parabéns, Fátima! Muitas alegrias e muita saúde", escreveu uma seguidora. "Parabéns pra sua mãe. Jesus abençoe vocês", falou uma fã.

