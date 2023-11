Mariana Ximenes renova as energias em banho de cachoeira: "Deusa"

Mariana Ximenes aproveita dia de folga e renova suas energias em banho delicioso de cachoeira; confira as fotos!

A atriz Mariana Ximenes está aproveitando muito suas férias após o fim da novela Amor Perfeito, onde ela deu vida à Gilda. Nesta terça-feira, 7, a artista mostrou que decidiu curtir um tempo livre para renovar suas energias em um banho de cachoeira.

De biquíni azul, a beldade apareceu se deliciando com a água corrente em novo vídeo publicado em seu Instagram. A musa aproveitou o momento para fazer novos cliques para as redes sociais, onde apareceu se divertindo muito com o seu momento em contato com a natureza.

Na legenda da publicação, ela citou a música 'Águas de Cachoeira', da Maria Bethânia. "Lá na pedreira. Rola da cachoeira. Uma água forte. Pra me banhar. Ela me enche de fé. Me dando um banho de paz…”, iniciou. "Vale teletransporte pra cachoeira nessa terça-feira de sol?!", brincou Mariana.

Nos comentários, seus seguidores lhe encheram de elogios. "Tudo que estou precisando. Que delícia!", declarou um. "Minha deusa", disparou outro. "Que energia boa, senti daqui!", apontou mais um. "Tudo de bom pra um dia de sol como esse!", escreveu fã. "Lindeza", declarou mais um.

Confira a publicação:

Mariana Ximenes ostenta corpaço em cliques na praia

A atriz Mariana Ximenes já está aproveitando suas férias há um tempinho. No último dia 2, a estrela de Amor Perfeito elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques curtindo um dia de praia durante viagem para Pernambuco.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista esbanjou beleza e ostentou seu corpaço ao surgir usando um maiô azul, enquanto mergulhava no mar. Além disso, ela também apareceu sorridente correndo pela areia da praia.

Ao compartilhar o álbum de fotos, Ximenes falou sobre como ama curtir a natureza. "#Tbt recente de uma passagem deliciosa por Pernambuco. Eu amo natureza, nada melhor do que um tchibum no mar desse paraíso para recarregar as energias", escreveu a atriz na legenda.