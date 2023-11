Mariana Ximenes ostenta corpaço em cliques na praia: "Linda demais"

A atriz Mariana Ximenes ganhou elogios ao surgir aproveitando o dia em uma praia

A atriz Mariana Ximenes elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 2, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza ao curtir o dia em uma praia durante a viagem que fez para Pernambuco.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista, que está de férias desde o fim da novela Amor Perfeito, da TV Globo, ostentou seu corpaço ao surgir usando um maiô azul, enquanto mergulhava no mar. Além disso, ela também apareceu sorridente correndo pela areia da praia.

Ao dividir os registros, Ximenes falou sobre como ama curtir a natureza. "#Tbt recente de uma passagem deliciosa por Pernambuco. Eu amo natureza, nada melhor do que um tchibum no mar desse paraíso para recarregar as energias", escreveu a atriz na legenda.

Os internautas rasgaram elogios para a famosa. "Que deusa", disse uma seguidora. "Sereia linda", falou outra. "Você e o mar super combinam, Mari, e não sei dizer quem é o mais lindo!", afirmou uma fã. "Linda demais", comentou mais uma.

Recentemente, Mariana impressionou os fãs ao surgir se exercitando. Nas fotos, ela chamou a atenção ao mostrar exibe toda sua elasticidade ao fazer uma aula de pilates. "Segundou movimentando o corpitcho! Seja com yoga, pilates ou musculação, eu tento manter uma rotina de exercícios!", afirmou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Ximenes (@marianaximenes)

Mariana Ximenes faz linda homenagem para afilhada

Mariana usou as redes sociais para comemorar o aniversário da sobrinha e afilhada, Valentina, filha do seu irmão Rafael Nuzzi. Através de seu Instagram, a artista publicou fotos ao lado da menina e apareceu toda sorridente com a pequena. Na legenda da publicação, ela fez uma linda homenagem que encantou seus seguidores.

"Hoje é aniversário da minha sobrinha Valentina que eu tenho o prazer de ser madrinha também! Tão bom poder acompanhar o crescimento desse serzinho lindo! Ela tem a melhor definição de saudade que já ouvi: 'Saudade é amor de longe'. Haja coração! E como hoje é dia do irmão também, aproveito para celebrar o meu, o Rafa, que é um laço muito forte desde a barriga da nossa mama Fatima e se perdura pela vida! Agradeço por essa família!", escreveu ela.