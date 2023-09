Mariana Ximenes faz linda homenagem para afilhada em aniversário: "Serzinho lindo!"

Mariana Ximenes celebrou o aniversário de sua afilhada, Valentina, com texto apaixonante em homenagem à pequena; confira!

Nesta terça-feira, 5, a atriz Mariana Ximenes está comemorando uma data muito especial para sua família. A famosa contou que sua sobrinha e afilhada Valentina, filha do seu irmão Rafael Nuzzi, está fazendo aniversário. E é claro que a tia babona não deixaria de celebrar a ocasião.

Através de seu Instagram, a global publicou fotos ao lado da sobrinha e apareceu toda sorridente com a pequena. Na legenda da publicação, ela fez uma linda homenagem que encantou seus seguidores. "Hoje é aniversário da minha sobrinha Valentina que eu tenho o prazer de ser madrinha também! Tão bom poder acompanhar o crescimento desse serzinho lindo! Ela tem a melhor definição de saudade que já ouvi: 'Saudade é amor de longe'. Haja coração!"

Em seguida, a atriz também lembrou que a data se comemora o Dia do Irmão e reservou uma parte de seu texto para falar de Rafael. "E como hoje é dia do irmão também, aproveito para celebrar o meu, o Rafa, que é um laço muito forte desde a barriga da nossa mama Fatima e se perdura pela vida!

Agradeço por essa família!"

Nos comentários, os seguidores de Mariana também comemoravam a vida da garotinha. "Viva Valentina!!", escreveu a atriz Gabi Medvedovsky. "Linda igual a tia", disse fã. "Que lindeza Mari. E como ela cresceu!", apontou outro. "Parabéns, só amor", disparou mais um. "Viva essa irmandade tão especial que é a sua e a do Rafa", celebrou admirador.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Ximenes (@marianaximenes)

Mariana Ximenes fala sobre boatos de romance com atriz

Recentemente, Mariana Ximenes foi conectada romanticamente com uma atriz global. Os internautas especularam de que ela estava vivendo um romance com Gabriela Medvedovsky, com quem trabalhou na novela Nos Tempos do Imperador, de 2021, da TV Globo.

Os rumores se iniciaram no aniversário de Gabi, após Ximenes publicar uma bela homenagem para a amiga. Os boatos, no entanto, foram desmentidos pela loira no início de agosto. Através de suas redes sociais, ela comentou sobre o suposto affair com seus seguidores.

Com a repercussão, Mariana postou uma montagem mostrando quatro humores diferentes de sua personagem Gilda, da novela Amor Perfeito, da TV Globo, e debochou dos rumores. "Qual Gilda vocês são hoje? Feliz, triste, exausta ou debochada? Eu começo: de debochada! Porque, aparentemente, tenho uma namorada que nem eu mesma estava sabendo! Kkk. Realmente, se eu e Gabi Medvedovsky fôssemos namoradas, seríamos um casalzão!", brincou ela.

Em seguida, Ximenes falou sobre sua amizade com a atriz. "Mas falando um pouquinho mais sério agora, não consigo entender porque uma foto cheia de afeto acaba se tornando uma história que não é verdade em absoluto. Gabi é uma amiga querida que ganhei durante a novela 'Nos Tempos do Imperador' e que, para a minha alegria, segue comigo pela vida. Mas é isso: somos amigas. Sinto em decepcionar alguns corações, mas não tem nenhuma outra história a não ser essa", ressaltou.