Na fazenda, Flávia Alessandra rouba a cena ao surgir de biquíni: 'Zero defeitos'

De biquíni, Flávia Alessandra rouba a cena na fazenda com sua beleza natural

A atriz Flávia Alessandra chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Neste sábado, 17, a famosa compartilhou cliques curtindo a fazenda com muita beleza mostrou que roubou a cena no local ao surgir só de biquíni.

Nos cliques arrasadores, a esposa de Otaviano Costa apareceu aproveitando a natureza do local e impressionou ao se exibir só de roupa de banho. Usando um modelo de biquíni fininho, a loira esbanjou suas curvas torneadas em várias poses.

Após receber críticas por surgir maiô na fazenda, Flávia Alessandra deu um show de beleza e rebateu ao se exibir mais deslumbrante ainda. "A vida aqui é desse jeito um cantinho de liberdade tem um ambiente perfeito de paz e traquilidade de amizade e de respeito que nem lembro direito como é a vida na cidade", refletiu ela sobre a vivência no campo.

Nos comentários da publicação, a musa recebeu uma chuva de elogios. "Menina, eu tô dando zoom para procurar o defeito que o povo falou... Achei o total de Zero defeitos", observaram. "Chora mal amadas…. Explodiu na beleza… muita luz e amor Fla. Inspiração total", enalteceram a famosa.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra foi criticada ao surgir de maiô fio-dental na fazenda. Sem ficar quieta, a atriz resolveu rebater os comentários. "No último final de semana, eu compartilhei um carrossel de imagens onde curtia cachoeira de maiô, andava a cavalo em dia de sol entre mil aventuras na fazenda, que escolhi para curtir o meu aniversário em família. Recebi muitos comentários extremamente maldosos, machistas e sexistas", começou ela.

Veja os cliques de Flávia Alessandra de biquíni:

De maiô fio-dental e botas, Flávia Alessandra ostenta o bumbum poderoso em dia ao ar livre

A atriz Flávia Alessandra usou um look ousado para curtir um dia na fazenda. A estrela aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado enquanto cuidava de cavalos e aproveitava a linda paisagem do interior.

Nas redes sociais, ela mostrou fotos usando um maiô preto estilo fio-dental e botas de cano alto. O modelito deixou à mostra o bumbum poderoso dela. Com o look, ela ajudou a lavar os cavalos, curtiu um passeio com o marido, o apresentador Otaviano Costa, e ainda tomou um banho de cachoeira.

Nos comentários, o marido dela reagiu: “Amém, Flávia Alessandra”. Além disso, os fãs também elogiaram a beleza dela. “Um corpo invejável”, disse um seguidor. “Lindíssima”, afirmou outro. “Que gata”, declarou mais um. “Belíssima”, contou outro.