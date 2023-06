Flávia Alessandra vai à academia sem bolsa e esconde a carteira em local inusitado

Flávia Alessandra vai à academia de legging, top e sem bolsa; atriz precisou improvisar

A atriz Flávia Alessandra impressionou os seguidores nesta terça-feira, 6, ao ser clicada deixando a academia no Rio de Janeiro. Conhecida pelo corpão torneado, a esposa de Otaviano Costa acabou chamando a atenção para um detalhe inusitado.

É que ela saiu de casa sem bolsa, usando apenas uma calça legging coladinha e um top minúsculo de algodão. Ao ser fotografada, fãs puderam perceber que ela guardava a carteira em um lugar inusitado: o cós da calça.

A musa também falava animadamente ao celular e já exibia o corpo definido pós-treino. Sempre simpática, ela percebeu que era vítima dos cliques indiscretos dos fotógrafos, mas não se incomodou com os flagras. Conhecida pela boa forma, é sempre vista treinando pesado para manter o corpaço em forma.

Recentemente, a atriz Flávia Alessandra voltou a elevar a temperatura na web mais uma vez. Isso porque a esposa de Otaviano Costa deixou os seguidores boquiabertos ao surgir esbanjando sensualidade em um novo vídeo publicado nas redes sociais.

Usando um vestidinho longo brilhoso com top e shots por baixo, ela marcou o corpão no look transparente e causou alvoroço ao fazer diversas poses para a câmera na frente do elevador. “Mood de sexta, estou apaixonada nesse look! Quem ai amou?”, escreveu ela na legenda, interagindo com os fãs.

Veja:

Flávia Alessandra aposta em vestido coladinho e recebe mão boba do marido

Deslumbrante, Flávia Alessandra surgiu agarradinha com o seu marido, o ator Otaviano Costa. Em clima de romance, ela publicou um carrossel fotos em seu perfil no Instagram na companhia do amado.

Nos registros protagonizou um momento quente com o cônjuge.Isso porque o galã desceu a mão em um dos cliques, chegando no bumbum da companheira. Na legenda da publicação, ela falou do momento:"Casório #ana&pedro em família". Otaviano logo marcou presença e escreveu: "Dia especial!".