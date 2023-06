Flávia Alessandra rebate ataques após momento polêmico em família: "É muito triste"

Flávia Alessandra rebate ataques após comentários negativos nas redes sociais; entenda a história

A atriz Flávia Alessandra publicou um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira, 15. Ela reclamou dos comentários negativos que recebeu após compartilhar uma série de fotos da comemoração de seu aniversário em família.

"No último final de semana, eu compartilhei um carrossel de imagens onde curtia cachoeira de maiô, andava a cavalo em dia de sol entre mil aventuras na fazenda, que escolhi para curtir o meu aniversário em família. Recebi muitos comentários extremamente maldosos, machistas e sexistas", começou ela.

Perplexa com o teor das críticas, a atriz pediu respeito - nos cliques, ela surgiu também ao lado do marido, o apresentador Otaviano Costa. "O que mais me impressionou é que a maior parte é de mulheres, que questionavam a minha idade para postar foto curtindo uma cachoeira, meus valores, como se fosse desrespeito ao meu marido e filhas e meu corpo, dizendo que eu estava magra demais ou que deveria ser mais encorpada... Gostaria muito que esse tipo de comentários não existissem", disse.

Flávia Alessandra ficou muito magoada com os ataques e disse que só estava feliz. "É muito triste saber que um a mulher, curtindo um dia de sol é julgada aos 49 anos como velha. Enquanto os homens na mesma idade são interpretados como galãs e aparecem na mesma situação. O meu desejo é que nós mulheres possamos viver queremos sem tantas críticas, que os homens se tornem conscientes sobre as suas falas e que nós mulheres tenhamos um pacto de paz, apoiando umas as outras. Se não houver apoio, que não exista julgamento", esclareceu ela.

Veja:

Fotos que geraram críticas

Para ocasião, a esposa de Otaviano Costa dispensou a discrição ao eleger um maiô fio-dental que deixou em evidência o bumbum durinho e seus pernões torneados, enquanto ela cuidava de cavalos. Porém, a sequência de fotos não pegou bem entre os internautas, que logo apontaram que o look escolhido estava inadequado e muito sensual para a situação.

"Como gosta de apelar, para que essa exposição toda e de fio dental na frente de funcionário do local, para quê? Para aparecer, sem necessidade, mas acho que ela precisa se autoafirmar porque a autoestima tá bem baixa!", lamentou uma internauta nos comentários.