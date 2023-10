Mulher-gato? Simone Mendes choca com macacão justíssimo na pele

Cantora Simone Mendes choca ao apostar em macacão estilo mulher-gato

A cantora Simone Mendes impressionou com mais um macacão cheio de atitude. Neste domingo, 15, a famosa compartilhou foto toda produzida para mais um show de sua carreira solo após o fim da dupla com a irmã Simaria Mendes e chamou a atenção.

Com o look preto bem justo ao corpo, a artista apareceu exibindo suas curvas marcadas no estilo mulher-gato. Lembrando a roupa usada pela personagem, a peça escolhida pela famosa deixou o corpaço dela em evidência.

"Gatinha pra vocês miglos", disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs logo encheram a musa de elogios ao vê-la toda poderosa com a produção arrasadora. "Que gata", exclamaram os seguidores. "Estou amando os looks da Simone", aprovaram outros.

Vale lembrar que, recentemente, Simone Mendes rasgou um macacão no palco e dividiu opiniões com o modelo. "Uau tá linda, mas só acho que não precisava ser tão colada pra quem chamava tanto a atenção da irmã", opinaram. "Lindíssima", enalteceram outros.

Marido de Simone Mendes se pronuncia após três separações no mesmo dia

O marido de Simone Mendes, Kaká Diniz pegou carona nas notícias de separações dos famosos no último dia, 25, quando Sandy revelou o fim de seu casamento, e se manifestou sobre os rumores de que o casamento com a cantora estaria em crise.

Na web, Kaká mostrou passeio de mãos dadas com Simone e debochou: "Mô, estamos em crise... de amor [risos]". Na sequência, o casal apareceu dando um beijo: "Tem 11 anos que o povo diz que eu estou em crise com Simone. 11 anos. Mas, a cada dia que passa, o negócio fica melhor ainda."

Kaká falou também sobre a possibilidade de renovar os votos com Simone pela quinta vez. "E digo mais: a gente já casou quantas vezes?", perguntou o empresário. "Quatro", respondeu a artista. "Vou casar mais dez!", afirmou ele.