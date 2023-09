Embalada a vácuo? Simone Mendes choca com macacão justíssimo: ''Sem condição''

Cantora Simone Mendes choca ao surgir arrasado em macacão vermelho bem colado

A cantora Simone Mendes chocou ao aparecer com um look nada discreto e bem justo ao corpo. Nesta quinta-feira, 28, a artista compartilhou uma foto toda produzida para se apresentar e chamou a atenção com a roupa escolhida para o momento.

A famosa, que já rasgou um macacão no palco, não mostrou ter trauma do episódio engraçado e elegeu mais uma roupa do padrão colado. Usando o modelo vermelho, de alcinhas e estilo "embalado a vácuo", a irmã de Simaria Mendes deu um show de beleza.

"Tô pronta, preparada e querendo! Cheguei pra agitar a Casa da Barra", contou ela na legenda da publicação. Nos comentários, ela logo recebeu uma chuva de elogios ao aparecer toda poderosa. "Tão linda", escreveu Gracyanne Barbosa. "Sem condição, tá muito gata", babaram os fãs.

Recentemente, Simone Mendes rasgou um macacão no palco e dividiu opiniões com o modelo. "Uau tá linda, mas só acho que não precisava ser tão colada pra quem chamava tanto a atenção da irmã", opinaram. "Lindíssima", enalteceram outros.

Marido de Simone Mendes se pronuncia após três separações no mesmo dia

O marido de Simone Mendes, Kaká Diniz pegou carona nas notícias de separações dos famosos nesta segunda-feira, 25, e se manifestou sobre os rumores de que o casamento com a cantora estaria em crise.

Na web, Kaká mostrou passeio de mãos dadas com Simone e debochou: "Mô, estamos em crise... de amor [risos]". Na sequência, o casal apareceu dando um beijo: "Tem 11 anos que o povo diz que eu estou em crise com Simone. 11 anos. Mas, a cada dia que passa, o negócio fica melhor ainda."

Kaká falou também sobre a possibilidade de renovar os votos com Simone pela quinta vez. "E digo mais: a gente já casou quantas vezes?", perguntou o empresário. "Quatro", respondeu a artista. "Vou casar mais dez!", afirmou ele.