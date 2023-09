Simone se pronuncia sobre boatos de crise no casamento: "Se souberem..."

Simone se pronuncia sobre boatos que estão circulando na mídia; ela é casada com o empresário Kaká Diniz

A cantora sertaneja Simone resolveu dar um basta nos rumores que estão circulando nas redes sociais envolvendo seu casamento com o empresário Kaká Diniz. Em um vídeo gravado nos últimos dias, ela soltou o verbo e mostrou personalidade.

Na gravação, ela é questionada pelo próprio empresário. “Está saindo em veículos de comunicação que o seu casamento está em crise“, dispara ele filmando a reação da amada. “Tá amarrado irmão, sai pra lá“, dispara ela.

Rindo, Kaká Diniz também debocha dos rumores. “Meu filho, pra você ver como tem muito canal mentiroso, se souberem que agora o trem está mais forte do que nunca“, completou ele espantando as intrigas.

Simone então insinuou que os dois inclusive tinham acabado de protagonizar um momento íntimo. “Inclusive vou tomar um banho agora“, brincou a sertaneja que é conhecida pelo seu bom humor e alegria.

Simone e Kaká Diniz são casados há mais de dez anos e superaram períodos turbulentos. Recentemente, ela publicou uma declaração ao marido quando ele completou mais um ano de vida. "Tenho certeza que fiz a escolha certa e sou muito feliz por te ter do meu lado e por construir contigo uma família linda e abençoada! Você é um pai exemplar, nossos filhos tem muito orgulho do pai que eles têm. Feliz Aniversário vida, nós te amamos muito, continue olhando pro alvo que é Cristo! Felicidades", finalizou.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MÚSICAS • VÍDEOS • MEMES (@curtosertanejo)

Festa de aniversário do filho

Simone Mendes e a família combinou o look para comemorar o aniversário de Henry, que completou nove anos de vida. Ele ganhou uma festa temática luxuosa para comemorar a data especial. Para comemorar o aniversário do primogênito, a cantora e o marido, o empresário Kaká Diniz, organizaram um festão em São Paulo, que teve como tema carros esportivos. O casal, o aniversariante e a filha caçula, Zaya, de dois anos, chegaram ao local vestidos como pilotos de automobilismo. Confira as fotos!