Com fotos da família, Simone Mendes comemora aniversário do marido: "Fiz a escolha certa"

A cantora Simone Mendes prestou uma bela homenagem no aniversário do marido, o empresário Kaká Diniz

A cantora Simone Mendes, de 39 anos, usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para o marido, o empresário Kaká Diniz, que completa 38 anos de vida nesta segunda-feira, 28. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista postou vários cliques do amado com os filhos, Henry, de nove anos, e Zaya, de dois, e deixou uma linda mensagem.

"Meu amor, Kaká, hoje é seu dia!!!! Quero dizer que você me completa, me acompanha, me dá carinho, me ama e cuida da nossa família com todo amor do mundo. Esse é você! Você me alegra e me dá forças a cada novo dia", começou a artista, irmã da cantora Simaria.

Simone seguiu a homenagem elogiando o marido. "Meu amor, você é uma pessoa apaixonante, que consegue cada vez mais me atrair com as suas qualidades, com o seu jeito de ser e com o fato de dar à nossa família o lugar mais lindo e valioso no seu coração", acrescentou.

Por fim, a cantora se declarou. "Tenho certeza que fiz a escolha certa e sou muito feliz por te ter do meu lado e por construir contigo uma família linda e abençoada! Você é um pai exemplar, nossos filhos tem muito orgulho do pai que eles têm. Feliz Aniversário vida, nós te amamos muito, continue olhando pro alvo que é Cristo! Felicidades", finalizou.

Nos comentários, Kaká agradeceu a homenagem da esposa. "Obrigado meu amor. O que eu mais peço a Deus é proteção para nossa família, que o nosso amor cresça a cada dia, que nosso lar seja conservado com muita paz. Vocês são o melhor presente que Deus me deu! Obrigado por tanto meu amor, só sou quem sou porque tenho você ao meu lado. Amo vocês incondicionalmente", disse ele.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Festa de aniversário do filho

Simone Mendes e a família combinou o look para comemorar o aniversário de Henry, que completou nove anos de vida. Ele ganhou uma festa temática luxuosa para comemorar a data especial. Para comemorar o aniversário do primogênito, a cantora e o marido, o empresário Kaká Diniz, organizaram um festão em São Paulo, que teve como tema carros esportivos. O casal, o aniversariante e a filha caçula, Zaya, de dois anos, chegaram ao local vestidos como pilotos de automobilismo. Confira as fotos!