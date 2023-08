Simone Mendes divide opiniões com macacão que rasgou: ''Chamava tanto a atenção da irmã''

Antes de macacão rasgar, Simone Mendes publicou foto com o look e recebeu críticas pela peça muito apertada

A cantora Simone Mendes virou assunto nesta sexta-feira, 18, ao ter seu look rasgado durante a apresentação na Festa de Peão de Barretos nesta quinta-feira, 17. A famosa passou pela situação inusitada no show e chamou a atenção.

Antes de subir no palco, a artista, ex-dupla de Simaria Mendes, fez o clique do look do dia e compartilhou em seu perfil na rede social a escolha da roupa. A famosa então dividiu opiniões com o macacão marrom bem colado, botas da mesma cor e fivelas na parte superior da roupa.

"Hoje é dia de Barretão, como é bom voltar para o palco da @festadopeaodebarretos_oficial, é sempre uma alegria e honra enorme cantar aqui! Bora que eu tô ansiosa, pronta, preparada e querendo", escreveu na legenda.

Leia também:Conheça os estilistas de Simone Mendes; macacão da cantora rasgou em show

Nos comentários, a cantora recebeu vários elogios, mas também algumas críticas por escolher o look bem justo. "Uau tá linda, mas só acho que não precisava ser tão colada pra quem chamava tanto a atenção da irmã", opinaram. "Lindíssima", enalteceram outros.

MACACÃO RASGANDO NO PALCO

A cantora sertaneja Simone divertiu os fãs e levou na esportiva uma situação inusitada que aconteceu em um show realizado na noite desta quinta-feira, 17. É que o macacão coladinho que ela usada rasgou em cima do palco.

A artista conseguiu contornar a situação quando um membro da produção trouxe um casaco que foi amarrado em sua cintura. O show então continuou normalmente sendo retomado até o fim, mostrando a garra da irma de Simaria.

Vale lembrar que a artista está em carreira solo há pouco mais de um ano. Ela assumiu todos os compromissos agendados após o fim da dupla com a irmã. Hoje, Simone segue estourada em todo o Brasil - seu primeiro hit solo, Erro Gostoso, é uma das músicas mais tocadas no ano.

Fotos: AgNews